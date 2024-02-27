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"Манчестер Юнайтед" готовится к массовой продаже игроков по окончании сезона

Футбол Продажа Футболистов Фото: Instagram/manchesterunited
Знаменитый британский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" летом 2024 года планирует расстаться с большинством игроков основного состава, чтобы сэкономить свою зарплатную ведомость, сообщает Zakon.kz.

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Руководство "красных дьяволов" не собирается продлевать контракты с некоторыми звездными игроками, чьи трудовые договоры заканчиваются в конце нынешнего сезона, передает The Sun. Плюс в этом списке те люди, которые попали в немилость наставнику Эрику тен Хагу.

В данном "черном списке" фигурируют фамилии таких личностей, как Антони Марсьял, Каземиро, Рафаэль Варан, Джейдон Санчо и Донни ван де Бек.

Футбол Распродажа Игроков

Фото: Instagram/manchesterunited

Но есть и те игроки, которые находятся в аренде и не попадают в дальнейшую политику "МЮ".

В случае, если состав "манкунианцев" покинут 14 футболистов, с которыми клуб планирует расстаться, то это позволит сэкономить 1,9 млн фунтов в неделю с дальнейшей целью купить новых игроков.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место, имея в своем активе 44 очка. 3 марта у подопечных тен Хага очень ответственный поединок в рамках английского чемпионата: в гостях они сыграют с лучшим клубом мира – "Манчестер Сити".

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