Фанаты назвали лучшего футболиста сезона в "Манчестер Юнайтед"

30-летний португальский хавбек Бруну Фернандеш признан лучшим игроком сезона в знаменитом английском клубе "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Футболист сборной Португалии удостоился звания лучшего игрока сезона в составе "красных дьяволов" уже в четвертый раз. Тем самым Бруну повторил рекорд своего соотечественника Криштиану Роналду и испанца Давида де Хеа.

Полузащитник победил в голосовании болельщиков и стал лучшим игроком "манкунианцев" текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бруну Фернандеш сыграл 54 матча во всех турнирах, где забил 19 голов и оформил 19 результативных передач.

Теперь капитана "МЮ" и его коллег 21 мая ждет главный матч этого сезона – финал Лиги Европы УЕФА, где соперником станет лондонский "Тоттенхэм".

Команды разыграют титул на испанском стадионе "Сан-Мамес Баррия" (Бильбао).