"Манчестер Юнайтед" повторил худший старт сезона за последние 50 лет

Очередная неудача настигла команду Эрика Тен Хага накануне, когда "МЮ" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в гостях проиграл датскому "Копенгагену" – 3:4). Это поражение стало девятым для "манкунианцев" с начала нового сезона.

9 - Manchester United have lost as many as nine of their opening 17 matches of a season in all competitions for the first time since 1973-74, which was the last season they were relegated. Hell. pic.twitter.com/s1L59feoRD