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"Манчестер Юнайтед" повторил худший старт сезона за последние 50 лет

Футбол 9 поражений Фото: Instagram/manchesterunited
Болельщики знаменитого британского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сильно огорчены достижениями своих любимцев. "Красные дьяволы" уступили в 9-ти из последних 17 матчей в начале сезона. Последний раз такие цифры были зафиксированы полвека назад, сообщает Zakon.kz.

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Очередная неудача настигла команду Эрика Тен Хага накануне, когда "МЮ" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в гостях проиграл датскому "Копенгагену" – 3:4). Это поражение стало девятым для "манкунианцев" с начала нового сезона.

К этому часу "Юнайтед" располагается на последней строчке в своей подгруппе Лиги чемпионов, набрав всего 3 очка. А в АПЛ "дьяволы" идут на 8-м месте. 


До этого, "МЮ" показал подобный худший результат в сезоне-1973/74, когда вылетели из АПЛ.

В противостоянии с "Копенгагеном" клуб Тен Хага в первом тайме вел со счетом 2:0. Но, затем датчане восстановили равновесие и вырвали победу.

После гостевого матча голландский специалист "МЮ" прокомментировал поражение своих подопечных.

"Играли очень хорошо, пока не удалили Маркуса. Красная карточка изменила все. Увидел много положительного в этой игре, в концовке немного потеряли концентрацию. Тяжело играть вдесятером. Несмотря на прекрасный старт, далее игроком меньше все еще контролировали ход матча. Упорно боролись, и все же не набрали ни одного очка, это разочаровывает". Эрик тен Хаг, главный тренер МЮ

Тен Хаг высказал также свое недовольство в отношении рефери. Матч "Копенгагена" и "МЮ" обслуживала судейская бригада во главе с литовцем Донатасом Румшасом. Главный судья в конце первого тайма показал красную карточку лидеру "манкунианцев" – Маркусу Рэшфорду.

Несмотря на последнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, "красные дьяволы" все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. Но, для этого нужно выигрывать оставшиеся две игры. В 5-м туре британцы сыграют с турецким "Галатасараем" на выезде, а потом дома с немецкой "Баварией".


В свою очередь мюнхенский коллектив может уже не беспокоиться за выход в следующий раунд ЛЧ. Накануне чемпион Германии одолел турецкую команду со счетом 2:1, и гарантировал себе выход в плей-офф. К тому же "Бавария" продлила до 38 игр, серию без поражений на групповой стадии ЛЧ.

К данной минуте уже известны шесть клубов, которые могут готовиться к играм плей-офф клубного чемпионата Европы. Днем ранее путевки заработали "МанСити" и "Лейпциг". Накануне к ним присоединились "Реал", "Бавария", "Реал Сосьедад" и "Интер".

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