Казахстан завоевал восемь золотых медалей во второй день ЧА-2024

Во второй день азиатского первенства по водным видам спорта на Филиппинах казахстанские спортсмены заработали восемь медалей высшего достоинства, установив ряд рекордов континента, сообщает Zakon.kz.

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Гимн Казахстана сначала прозвучал в честь наших девушек Дианы Жумагуловой и Анабеллы Кочкиной, которые были лучшими в синхронных прыжках в воду на вышке, набрав итоговые 178.41 очка.

Затем Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов завоевали золотые медали, установив новый рекорд чемпионата Азии. Аделаида была сильнейшей в заплыве на 50 метров брассом (31.40 с), Арсен не имел себе равных на этой же дистанции у мужчин (28.26 с).

Затем в программе 50 метров вольным стилем София Абубакирова завоевала "золото" (26.25), а Даниил Черепанов удостоился "серебра" (23.67).

После этого на дистанции 100 метров баттерфляем Адильбек Мусин с рекордом ЧА (52.21 сек.) завоевал высшую награду. Здесь же у женщин наша Софья Сподаренко приплыла первой со временем 1:00.07. А в группе В Максим Сказобцев также стал лучшим (52.71).

Фото: Instagram/committee_sport

Диана Тасжанова, обновив рекорд Казахстана (17:06.31), завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем, пропустив вперед себя представительницу Таиланда.

И напоследок наша мужская сборная выиграла комбинированную эстафету (4х100) в группе В с новым рекордом чемпионата Азии (3:41.52). В составе команды были Егор Попов, Арсен Кожахметов, Максим Сказобцов и Даниил Черепанов.

Фото: Instagram/committee_sport

Таким образом, после двух дней азиатского чемпионата по водным видам спорта казахстанская дружина положила в свою копилку 21 награду: 11 золотых, 8 серебряных и две бронзовые медали.

Соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду – 1 марта. Затем, со 2 по 6 марта, пройдут состязания по артистическому плаванию, а с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.