Казахстан заработал еще три "золота" на ЧА-2024 по водным видам спорта
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6 марта сначала юниорская сборная Казахстана (13-15 лет) стала победителем в групповых соревнованиях по артистическому плаванию. Золотых медалей были удостоены Милана Ашаханова, Карина Доценко, Сания Гибадулина, Анджелина Горюшина, София Ищенко, Даяна Джаманчалова, Альбина Омирсерикова и Варвара Снегирева (запасные Аяулым Жакпаева и Перизат Бекпаева). Наши спортсменки в борьбе за титул набрали 212.5417 балла, оставив позади себя команды Сингапура (208.8912) и Узбекистана (202.5843).
Фото: Instagram/committee_sport
Затем наши юниоры стали чемпионами Азии в смешанной групповой программе и в акробатической группе по артистическому плаванию. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Анна Павлецова, Артур Майданов, Арина Мясникова, Жаклин Якимова, Айганым Саим, Дарина Валиуллина и Карина Магрупова (запасные – Виктор Друзин и Анастасия Воронкова).
В акробатической группе имена победителей выглядят следующим образом: Анна Павлецова, Виктор Друзин, Артур Майданов, Арина Мясникова, Жаклин Якимова, Валерия Столбунова, Ирада Исламова и Айганым Саим (запасные – Карина Магрупова и Дарина Валиуллина).
Фото: Instagram/committee_sport
Далее серебряные медали завоевали казахстанцы Виктор Друзин и Анна Павлецова (запасные – Артур Майданов и Валерия Столбунова). Они заняли второе место в программе смешанного парного разряда в артистическом плавании (юниоры), набрав 297.46.04 балла. Нашу пару обогнали только представители Таиланда, на третьей строчке – команда Малайзии.
Фото: Instagram/committee_sport
Еще одно "серебро" азиатского турнира в копилку казахстанской сборной положили Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова (запасная – Юлиана Романчикова). Они разместились на второй строчке в программе парного смешанного разряда в категории юниоров 13-15 лет.
Таким образом, по итогам трех дней соревнований ЧА-2024 по артистическому плаванию казахстанская дружина собрала пять наград высшей пробы и две серебряного качества.
Между тем в бассейне Нью-Кларк-Сити (Филиппины) осталось определить призеров в программе ватерполистов, где борьбу ведут наши обе сборные – женская и мужская.