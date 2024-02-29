Чем завершится вторая серия "атлетического" дерби

Кубок Испании. "Атлетик" – "Атлетико". 1 марта, 02:30 (время Астаны)





Клубы из Мадрида и Бильбао соседствуют в турнирной таблице Примеры. "Атлетико" идет четвертым, "Атлетик" располагается строчкой ниже. И если в национальном первенстве у столичной команды немного больше шансов на то, чтобы по итогам сезона финишировать в зоне Лиги чемпионов, то у басков значительно лучше перспективы завоевать Кубок страны.





Особенно после первой части полуфинальной схватки в этом турнире, которая осталась за коллективом Эрнесто Вальверде. Причем баски победили в гостях, что делает их шансы на успех по сумме двухраундового противостояния еще более весомыми.





А ведь "Атлетик", прежде всего, силен как раз на своей территории. За весь текущий сезон "львы" проиграли только один домашний матч, в самом первом туре чемпионата уступив "Реалу" 0:2. При этом столичные соседи "сливочных" из "Атлетико" на "Сан-Мамесе" были биты с тем же самым результатом, что наверняка придаст дополнительной уверенности хозяевам предстоящего сражения.





Добавим сюда и тот факт, что на предыдущей стадии Кубка короля "красно-белые" в родных стенах заставили капитулировать "Барселону", дожав ее в дополнительное время со счетом 4:2.













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