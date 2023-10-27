Возьмет ли "Барыс" реванш у минчан и чем завершится новая серия уральского дерби?

Тем не менее пока клуб из Астаны не входит в зону плей-офф. Чтобы туда подняться, "барсам" необходимо успешно провести ближайшие домашние матчи, первый из которых состоится 27 октября против минского "Динамо".

Коллектив из столицы Беларуси идет примерно в том же графике, что и "Барыс". Сейчас в его активе на одно набранное очко больше, что, правда, позволяет ему занимать место в кубковой восьмерке Запада.





Этих соперников можно считать приблизительно равными по уровню мастерства и финансовым возможностям, при этом минчане – весьма неудобный противник для команды из Астаны. Три последних очных дуэли, одна из которых состоялась уже в текущей "регулярке", остались за "динамовцами". "Барсы" не могут у них выиграть в основное время уже почти четыре года, с 1 декабря 2019-го.



