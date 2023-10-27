Возьмет ли "Барыс" реванш у минчан и чем завершится новая серия уральского дерби?
Фото: Olimbet
Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи пятницы в КХЛ, которые состоятся в Астане и Челябинске.
"Барыс" (Астана) – "Динамо" (Минск). 27 октября, 19:30 (время Астаны)
Из четырехматчевого выезда хоккеисты казахстанской команды вернулись с четырьмя очками, сумев обыграть ХК "Сочи" (5:3) и "Куньлунь" (3:2 Б), уступив при этом "Ладе" (1:2) и "Автомобилисту" (2:5). В целом, первую гостевую серию для нового тренерского штаба "Барыса" во главе с Галымом Мамбеталиевым можно считать успешной.
Тем не менее пока клуб из Астаны не входит в зону плей-офф. Чтобы туда подняться, "барсам" необходимо успешно провести ближайшие домашние матчи, первый из которых состоится 27 октября против минского "Динамо".
Коллектив из столицы Беларуси идет примерно в том же графике, что и "Барыс". Сейчас в его активе на одно набранное очко больше, что, правда, позволяет ему занимать место в кубковой восьмерке Запада.
Этих соперников можно считать приблизительно равными по уровню мастерства и финансовым возможностям, при этом минчане – весьма неудобный противник для команды из Астаны. Три последних очных дуэли, одна из которых состоялась уже в текущей "регулярке", остались за "динамовцами". "Барсы" не могут у них выиграть в основное время уже почти четыре года, с 1 декабря 2019-го.
Вот и на этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у белорусских гостей шансов на успех больше, чем у казахстанских хозяев. Победитель матча: "Барыс" – 2.2, "Динамо" (Минск) – 1.66. А вероятность овертайма самым надежным букмекером страны оценивается кэфом 4.
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Фото: Olimbet
"Трактор" (Челябинск) – "Металлург" (Магнитогорск). 27 октября, 20:00
"Магнитка" – лидер Востока, а "белые медведи" балансируют на грани попадания в кубковую восьмерку. "Металлург" – один из фаворитов сезона во всей КХЛ, а предел мечтаний "Трактора" – выход в плей-офф и преодоление хотя бы одного раунда Кубка Гагарина. Турнирные амбиции и админресурс этих клубов несопоставимы.
Казалось бы, фаворит пары очевиден. Однако не спешите заранее хоронить шансы челябинцев на победу. Дело в том, что два очных противостояния сезона-2023/24, которые состоялись буквально на днях (19 и 25 октября), остались за "трактористами", которые по разу обыграли магнитогорцев дома и в гостях.
"Металлург" вообще проиграл все три предыдущих встречи регулярного первенства, что говорит об определенном кризисе в рядах команды Андрея Разина. Что касается коллектива Алексея Заварухина, который, к слову, еще не избавился от приставки и.о., то он в двух из трех последних матчей КХЛ победил.
Но сейчас аналитики Olimpbet больше верят в благоприятный исход для "магнитки". Победитель матча: "Трактор" – 2.02, "Металлург" – 1.78. При этом самый популярный букмекер Казахстана ожидает, что в челябинском матче будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.06, Б – 1.75.
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