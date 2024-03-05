Кто выйдет вперед в серии "Торпедо" – СКА
Фото: Olimpbet
Третьи матчи противостояний 1/8 финала Кубка Гагарина – в раскладах Olimpbet.
"Торпедо" (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург). 5 марта, 21:30 (время Астаны)
"Автозаводцы" уже прилично потрепали нервы главному фавориту Кубка Гагарина. "Торпедовцы" забрали первую игру в Санкт-Петербурге, лишив СКА преимущества своего льда.
А затем едва не выиграли и повторный гостевой матч. По его ходу нижегородцы вели с перевесом в две шайбы. Но позволили хозяевам отыграться незадолго до окончания основного времени, а роковой гол пропустили во втором 20-минутном овертайме.
Серия переезжает на берега Волги, где команде Романа Ротеберга легче точно не будет. Достаточно вспомнить, что обе очные встречи минувшей "регулярки" в Нижнем Новгороде остались за коллективом Игоря Ларионова, который к плей-офф подготовил массу сюрпризов для своего более молодого коллеги.
Впрочем, эксперты Olimpbet сильно сомневаются в том, что по итогам третьей игры "автозаводцы" снова поведут в противостоянии с "армейцами". Победитель матча: "Торпедо" – 2.55, СКА – 1.51. А вероятность овертайма на этот раз букмекер № 1 в Казахстане оценивает как достаточно низкую – кэфом 4.33.
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Фото: Olimpbet
"Лада" (Тольяти) – "Авангард" (Омск). 5 марта, 20:00
Если в первом домашнем матче "ястребы" не встретили особого сопротивления со стороны тольяттинцев (5:1), то во второй игре омичам пришлось изрядно потрудиться, чтобы склонить чашу весов в свою сторону и упрочить преимущество в серии (3:2 ОТ).
"Лада" была очень близка к тому, чтобы выровнять положение дел в противостоянии, однако не удержала перевес в две шайбы. Хотя, если взглянуть на статистику, то из нее видно, что сибиряки более чем в два раза перебросали гостевую команду (53:21).
Теперь "Ладе" жизненно необходимо обыгрывать "Авангард" на своем льду. Однако насколько реальны шансы волжан на первую победу в розыгрыше Кубка Гагарина после их возвращения в ряды Континентальной хоккейной лиги? В регулярном чемпионате им один раз удалось взять верх над "ястребами" (5:3). Но плей-офф, конечно же, это совсем другая история.
Аналитики Olimpbet считают команду Михаила Кравца явным фаворитом третьей игры серии. Победитель матча: "Лада" – 2.53, "Авангард" – 1.52.
А что касается итогов всего противостояния, то самый популярный букмекер страны вообще не верит в успех коллектива Олега Браташа: проход: "Лада" – 12, "Авангард" – 1.03.
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Источник: Olimpbet Arena
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