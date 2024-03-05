Кто выйдет вперед в серии "Торпедо" – СКА

"Лада" (Тольяти) – "Авангард" (Омск). 5 марта, 20:00





Если в первом домашнем матче "ястребы" не встретили особого сопротивления со стороны тольяттинцев (5:1), то во второй игре омичам пришлось изрядно потрудиться, чтобы склонить чашу весов в свою сторону и упрочить преимущество в серии (3:2 ОТ).





"Лада" была очень близка к тому, чтобы выровнять положение дел в противостоянии, однако не удержала перевес в две шайбы. Хотя, если взглянуть на статистику, то из нее видно, что сибиряки более чем в два раза перебросали гостевую команду (53:21).





Теперь "Ладе" жизненно необходимо обыгрывать "Авангард" на своем льду. Однако насколько реальны шансы волжан на первую победу в розыгрыше Кубка Гагарина после их возвращения в ряды Континентальной хоккейной лиги? В регулярном чемпионате им один раз удалось взять верх над "ястребами" (5:3). Но плей-офф, конечно же, это совсем другая история.









А что касается итогов всего противостояния, то самый популярный букмекер страны вообще не верит в успех коллектива Олега Браташа: проход: "Лада" – 12, "Авангард" – 1.03.





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