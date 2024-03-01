Казахстанские пловцы достигли исторических результатов на ЧА-2024

Cборная Казахстана по плаванию завоевала 20 золотых медалей на чемпионате Азии-2024 по водным видам спорта на Филиппинах, что является историческим рекордом, сообщает Zakon.kz.

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Накануне в городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины) завершились соревнования по плаванию в рамках XI Чемпионата Азии по водным видам спорта среди разных возрастных групп. В заключительный день первенства континента казахстанские пловцы завоевали 9 наград: 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые.

29 февраля гимн Казахстана прозвучал в честь Адильбека Мусина (50 м баттерфляй), Ксении Игнатовой (200 м на спине), Софьи Сподаренко (50 м баттерфляй), Егора Попова (200 м на спине), Софии Абубакировой (50 м баттерфляй) и Максима Сказобцова (50 м баттерфляй).

Фото: Instagram/committee_sport

Серебряную медаль завоевала Диана Тасжанова (200 м на спине). На третью ступень пьедестала почета поднялись Арсен Кожахметов (200 м брасс) и Даниил Черепанов (100 м вольным стилем).

Фото: Instagram/committee_sport

Таким образом, по итогам четырех соревновательных дней азиатского первенства в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Этот результат позволил нашей сборной занять второе место в командном зачете после Японии (36/20/15).

Также стоит подчеркнуть, что казахстанскими пловцами были установлены 14 рекордов Чемпионата Азии и три рекорда республики.

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