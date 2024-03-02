Битва за первые очки: в дело вступают "Ордабасы" и "Кайрат"

Матчи Olimpbet-Чемпионата Казахстана с участием клубов из Шымкента и Алматы – в котировках букмекера №1.

"Кайрат" (Алматы) – "Кызылжар" (Петропавловск). 2 марта, 14:00 (время Астаны)

Минувшее первенство эти команды завершили соседями итоговой турнирной таблицы: "Кайрат" финишировал четвертым, "Кызылжар" – пятым. Но если алматинцев такой результат вряд ли обрадовал, то петропавловцы, вне всяких сомнений, остались удовлетворены достигнутым.

В новый сезон соперники вступают с разными задачами и амбициями. "Желто-черные" полны решимости вернуться на призовой пьедестал Olimpbet-Чемпионата Казахстана и в еврокубки. "Северяне" же будут счастливы повторить прошлогоднее выступление. Хотя даже это сделать им будет невероятно сложно.

Главному тренеру "Кызылжара" Али Алиеву в межсезонье пришлось, по сути, формировать совершенно другой состав, так как его команда почти полностью обновилась. Успел ли коллектив из Петропавловска как следует сыграться – большой вопрос. "Кайрат" же практически не видоизменился, а приобретения носили точечный характер.

Алматинский клуб – фаворит предстоящего сражения, однако его футболистам обязательно стоит помнить, что петропавловцы нередко отбирают очки у "кайратовцев", в том числе – и на их территории.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают, что у хозяев встречи шансы на успех предпочтительнее: П1 – 1.95, Х – 3.35, П2 – 3.85.

При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч на "Центральном" стадионе Алматы, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.12.

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Фото: Olimpbet

"Ордабасы" (Шымкент) – "Шахтер" (Караганда). 2 марта, 16:30

Действующий обладатель золотых наград страны против команды, которая сохранила себе прописку в Премьер-лиге только в заключительном туре прошлогоднего Olimpbet-Чемпионата Казахстана. К тому же "Ордабасы" принимает "Шахтер" на своем поле. Все говорит за то, что южане – безоговорочные фавориты битвы с "горняками".

В пользу шымкентцев и статистика минувшего сезона. Тогда они дважды обыграли клуб из Караганды с общим счетом 7:2, а в родных стенах добились крупной победы 4:1.

Да и вообще эти команды сейчас несопоставимы по возможностям. "Ордабасы" сохранил зимой практически всех лидеров, тогда как "Шахтер" лишился двух самых ярких звезд. Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий перешел в "Актобе", а форвард "молодежки" Иван Свиридов предпочел продолжить карьеру в семейском "Елимае".

"Орда", ко всему прочему, наверняка захочет реабилитироваться перед болельщиками за недавнее поражение в Olimpbet-Суперкубке Казахстана от "Тобола". Так что "Шахтер" вполне может угодить под горячую руку южан.

Аналитики Olimpbet почти не сомневаются в успешном для шымкентцев исходе встречи: П1 – 1.42, Х – 4.2, П2 – 7.75. А наиболее вероятный счет матча, по мнению самого популярного букмекера страны, победа хозяев 1:0 с кэфом 5.37.

Пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Источник: Olimpbet Arena