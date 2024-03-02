"Салават Юлаев" – "Трактор" и "Спартак" – "Северсталь": спор продолжается

Вторые матчи серий 1/8 финала Кубка Гагарина – в котировках Olimpbet.

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). 2 марта, 16:30 (время Астаны)

В первый же игровой день стартового раунда плей-офф три противостояния из четырех завершились в пользу команд, имеющих более низкий посев.

Открыл парад гостевых побед "Трактор". Сначала челябинцы забросили дебютную шайбу в розыгрыше Кубка Гагарина-2024. А затем довели дело до победы над "Салаватом Юлаевым" со счетом 3:2. Причем склонить чашу весов в свою пользу им удалось за две с половиной минуты до окончания основного времени.

Между прочим, это было первое поражение "Салавата" от "белых медведей" в текущем сезоне. Все четыре дуэли в рамках регулярного первенства остались за командой Виктора Козлова.

Следующая встреча этих соперников также состоится в Уфе. Пока для "юлаевцев", в общем-то, ничего страшного еще не произошло. "Трактористы" просто отобрали у них преимущество своего льда. Но вот в случае повторного домашнего поражения клуб из столицы Башкортостана окажется уже в крайне затруднительном положении.

Однако букмекеры Olimpbet склоняются к тому, что уфимцы имеют отличные шансы сравнять счет в серии. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.5, "Трактор" – 2.58. А вероятность дополнительного времени во второй игре букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 4.11.

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Фото: Olimpbet

"Спартак" (Москва) – "Северсталь" (Череповец). 2 марта, 19:00



Единственной командой, которой на старте Кубка Гагарина удалось защитить преимущество родных стен, оказался "Спартак". При этом "красно-белые" добились победы над "Северсталью" с огромным трудом.

Быстро забросив три шайбы, москвичи успокоились и позволили череповчанам сократить отставание до минимума, но все же удержали шаткий перевес – 3:2.

Второй матч этой серии будет показательным и даст ответ на вопрос, кому из соперников удалось лучше провести работу над ошибками? "Рыси", конечно же, расстроены поражением, однако и "Спартаку" есть, над чем задуматься. Ведь подшефные Алексея Жамнова вполне могли растерять солидное превосходство и оконфузиться.

К слову, столичная команда выиграла у "сталеваров" все три домашние встречи сезона-2023/24. Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что "красно-белые" имеют отличные шансы продлить эту удачную полосу. Победитель матча: "Спартак" – 1.55, "Северсталь" – 2.44.

При этом самый популярный букмекер страны полагает, что и во второй встрече серии будет заброшено не больше пяти шайб: Тот (5.5) М – 1.78, Б – 2.02.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Источник: Olimpbet Arena