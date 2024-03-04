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ФК "Байер" продолжает творить историю Бундеслиги

Футбол Рекорд Бундеслиги, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 13:10 Фото: Instagram/bayer04fussball
Лидер немецкого футбольного чемпионата, клуб "Байер" продлил рекордную серию успешных игр до 34 матчей, победив накануне "Кельн" со счетом 2:0, в рамках 24-го тура Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

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Команда Хаби Алонсо никому не проигрывает на протяжении 34 игр подряд, имея в своем активе 30 побед и 4 ничьи.

3 марта в выездной встрече с "Кельном", "аптекари" получили преимущество уже на 14-й минуте, когда был удален полузащитник хозяев поля Ян Тильманн, 

И вскоре гости воспользовались своим шансом, сначала автором гола стал Джереми Фримпонг. После перерыва Алекс Гримальдо увеличил преимущество и поставил точку в этом противостоянии.


После этого успеха "фармацевты" лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, накопив 64 очка, опережая своего главного конкурента "Баварию" на 10 баллов.

"Довольны победой, выигрывать непросто в дерби, в этой великолепной атмосфере. Сейчас положение в таблице ничего не значит. Пока у нас все складывается хорошо. Но еще осталось сыграть десять матчей. Будем стараться и дальше идти шаг за шагом к титулу".Хаби Алонсо главный тренер ФК Байер

Таким образом, "Байер" улучил свой же рекорд, достигнув серии без поражений до 34 матчей. 

Это не первый рекордный показатель со стороны команды Алонсо. 20 декабря 2023 года клуб из Леверкузена сотворил историческую сенсацию в немецком чемпионате, не проиграв 25 матчей сезона подряд – это рекорд для Бундеслиги.

В следующем матче немецкого первенства, 10 марта примет у себя дома "Вольфсбург".   

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