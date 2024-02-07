34 матча без поражений: ФК "Байер" установил феноменальный рекорд

Немецкий футбольный клуб "Байер" проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Команда из Леверкузена не проиграла ни одной из 34 игр во всех турнирах, включая даже товарищеские матчи, сообщает Zakon.kz.

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В последний раз подопечные Хаби Алонсо проигрывали полгода назад: 29 июля в предсезонном туре они уступили на выезде испанскому "Реал Сосьедаду" – 1:2 . С того момента ни одна из команд не смогла одолеть "аптекарей". С 29 июля "Байер" не проиграл ни одного из 30 официальных матчей сезона.

6 февраля "фармацевты" одержали волевую победу над "Штутгартом" со счетом 3:2 в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Успех им принес Джонатан Та, который отличился на последних минутах поединка.





Таким образом, "Байер" порадовал своих фанатов рекордным показателем в 34 матча без поражений. Со 2 августа 2023 года клуб выиграл 30 матчей и четыре встречи провел вничью.

Помимо места в полуфинале Кубка Германии, команда Алонсо лидирует в Бундеслиге и успешно выступает в Лиге Европы.

Один из главных матчей нынешнего сезона "Байер" проведет 10 февраля, когда сразится у себя дома с титулованной "Баварией", преследующей "аптекарей" в турнирной таблице с отставанием в два очка.

Ранее "Байер" за счет своей беспроигрышной серии установил рекорд в Бундеслиге.