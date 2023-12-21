Бундеслига-2023: ФК "Байер" установил рекорд в истории немецкого футбола

Футбольный клуб "Байер" из Леверкузена сотворил сенсацию в немецком чемпионате. Команда не имеет поражений в 25 матчах сезона подряд – это рекорд для Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

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Команда добилась рекордного достижения под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо, разгромив "Бохум" со счетом 4:0 в рамках 16-го тура футбольного первенства Германии. "Леверкузенцы" довели свою беспроигрышную серию с начала сезона до 25 игр, включая все турниры. В их активе 22 победы и три матча вничью.





Сейчас подопечные Алонсо лидируют в Бундеслиге с 42 очками. Клуб из Леверкузена опережает на четыре балла знаменитую "Баварию", однако "мюнхенцы" имеют игру в запасе. До окончания первого круга Бундеслиги командам осталось провести по одной игре.

Ранее англичанин Гарри Кейн побил 60-летний рекорд Бундеслиги.