"Локомотив" находится в одном шаге от защиты титула в Кубке Гагарина

Накануне в Ярославле прошел пятый матч финальной серии Кубка Гагарина-2026, где местный "Локомотив" встречался с казанским "Ак Барсом", сообщает Zakon.kz.

В этой игре успеха добились хозяева льда, которые одержали победу с результатом 4:1. Тем самым общий счет в этом противостоянии стал 3:2 в пользу "железнодорожников".

Следующий матч между "Локомотивом" и "Ак Барсом" пройдет 21 мая в Казани. В случае успеха хоккеистов из Татарстана решающий поединок состоится 23 мая в Ярославле.

Но не исключен вариант, что подопечные Боба Хартли могут закончить эту серию уже завтра, для этого им нужно побеждать хозяев площадки.

Если же "Локо" добьется выездной виктории, то команда второй год подряд станет обладателем Кубка Гагарина.

В 2025 году им в этом помог воспитанник казахстанского хоккея Игорь Никитин.