Чем завершится спор дебютантов со старожилами?

Матчи Olimpbet-Премьер-лиги с участием "Кайрата" и "Шахтера" – в раскладах букмекеров.

"Туран" (Туркестан) – "Кайрат" (Алматы). 7 марта, 17:00 (время Астаны)

В стартовом туре чемпионата-2024 эти команды сыграли так, как и прогнозировалось. "Туран" ожидаемо уступил в Костанае "Тоболу" (0:2). А "Кайрат", пусть и не без труда, но добился домашней победы над неуступчивым "Кызылжаром" из Петропавловска (2:1).

Теперь туркестанцам предстоит провести первый матч сезона в родных стенах, хотя своим поле будет для "Турана" лишь формально. "Туркестан Арена" находится на ремонте, поэтому алматинцев команда Рината Алюетова примет в Шымкенте.

В прошлом году соперники между собой не встречались, так как "Туран" выступал в Первой лиге. А вот сезоном ранее противники обменялись гостевыми победами. Впрочем, опираться на результаты матчей 2022 года особого смысла нет, так как обе команды с тех пор обновились до неузнаваемости, особенно туркестанская.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что шансов на победу больше у "Кайрата", хотя и не считают "желто-черными" безоговорочными фаворитами матча: П1 – 3.45, Х – 3.5, П2 – 2.02. А наиболее вероятный счет игры в Шымкенте, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 6.

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Фото: Olimpbet

"Женис" (Астана) – "Шахтер" (Караганда). 7 марта, 14:30

Клубы из Астаны и Караганды неудачно провели матчи первого тура, всухую проиграв своим соперникам. Но если "Женис" смотрелся вполне достойно в противостоянии с соседями из "Астаны", уступив 0:2, то "Шахтер" в пух и прах был разбит чемпионом Казахстана "Ордабасы" со счетом 5:0.

Столичное дерби на старте чемпионата Olimpbet-Премьер-лиги проходило на алматинском стадионе спорткомплекса КазНУ, но тогда "Женис" выступал в качестве номинального гостя. В матче с "горняками" выходец из второго дивизиона будет уже хозяином поля.

Однако игра с карагандинской командой также состоится в Алматы, только уже на арене "Жас Кыран", ставшей временным домом для "Жениса" на время реконструкции собственного стадиона.

Впрочем, аналитики Olimpbet полагают, что нейтральное поле вряд ли поможет "Шахтеру": П1 – 1.89, Х – 3.69, П2 – 3.69.

А что касается результативности матча, то самый популярный букмекер страны в равной степени ожидает, что он может стать как "верховым", так и "низовым". Кэф при исходах Тот (2.5) М и Тот (2.5) Б одинаковый – 1.87.

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