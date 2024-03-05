Чем завершится алматинская встреча "Жетысу" и "Астаны"

"Жетысу" (Талдыкорган) – "Астана" (Астана). 5 марта, 17:00 (время Астаны)





Клубы из Талдыкоргана и Астаны будут выяснять отношения в Алматы. Все из-за того, что домашнее поле стадиона "Жетысу" оказалось неготовым к старту сезона. Поменяться кругами и сыграть матч второго тура в столице тоже не получается, так как "Астана Арена" закрыта на реконструкцию перед Всемирными играми кочевников.





Временным домом "семиреченцев" стал алматинский стадион "Жас Кыран", на котором "Жетысу" и примет семикратных чемпионов Казахстана.





"Астана" считалась бы абсолютным фаворитом этого матча, даже если бы он проходил в Талдыкоргане. Сейчас же команда Кайрата Нурдаулетова лишена своего главного козыря – родных стен. Впрочем, не только его.





"Жетысу" стал невольной жертвой отказа "Аксу" от участия в чемпионате Olimpbet-Премьер-лиги. В первом туре два этих клуба должны были встретиться между собой. Однако "семиреченцы" так пока и не получили игровую практику в сезоне. "Астана" же на старте первенства уже успела обыграть земляков из "Жениса" (2:0), получив заряд положительных эмоций.





А поскольку матч с талдыкорганцами открывает программу второго тура, у коллектива Григория Бабаяна появляется возможность хотя бы на время единолично возглавить таблицу – чем не дополнительный стимул?





Статистика также сильно не в пользу "семиреченцев", которые смогли лишь один раз одолеть астанчан в 14-ти предыдущих попытках. И сделали они это, конечно же, в Талдыкоргане.





Но в сражении на нейтральном поле эксперты Olimpbet совсем не верят в благоприятный для формальных хозяев исход: П1 – 9.25, Х – 4.59, П2 – 1.35 . При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч в Алматы, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.74, Б – 2.02.



