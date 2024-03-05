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Чем завершится алматинская встреча "Жетысу" и "Астаны"

Чем завершится алматинская встреча &quot;Жетысу&quot; и &quot;Астаны&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 16:19 Фото: Olimpbet
Стартовый матч второго тура Olimpbet-Премьер-лиги – в котировках букмекеров.
"Жетысу" (Талдыкорган) – "Астана" (Астана). 5 марта, 17:00 (время Астаны)

Клубы из Талдыкоргана и Астаны будут выяснять отношения в Алматы. Все из-за того, что домашнее поле стадиона "Жетысу" оказалось неготовым к старту сезона. Поменяться кругами и сыграть матч второго тура в столице тоже не получается, так как "Астана Арена" закрыта на реконструкцию перед Всемирными играми кочевников.

Временным домом "семиреченцев" стал алматинский стадион "Жас Кыран", на котором "Жетысу" и примет семикратных чемпионов Казахстана.

"Астана" считалась бы абсолютным фаворитом этого матча, даже если бы он проходил в Талдыкоргане. Сейчас же команда Кайрата Нурдаулетова лишена своего главного козыря – родных стен. Впрочем, не только его.

"Жетысу" стал невольной жертвой отказа "Аксу" от участия в чемпионате Olimpbet-Премьер-лиги. В первом туре два этих клуба должны были встретиться между собой. Однако "семиреченцы" так пока и не получили игровую практику в сезоне. "Астана" же на старте первенства уже успела обыграть земляков из "Жениса" (2:0), получив заряд положительных эмоций.

А поскольку матч с талдыкорганцами открывает программу второго тура, у коллектива Григория Бабаяна появляется возможность хотя бы на время единолично возглавить таблицу – чем не дополнительный стимул?

Статистика также сильно не в пользу "семиреченцев", которые смогли лишь один раз одолеть астанчан в 14-ти предыдущих попытках. И сделали они это, конечно же, в Талдыкоргане.

Но в сражении на нейтральном поле эксперты Olimpbet совсем не верят в благоприятный для формальных хозяев исход: П1 – 9.25, Х – 4.59, П2 – 1.35. При этом букмекер № 1 в Казахстане склоняется к тому, что матч в Алматы, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.74, Б – 2.02.

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