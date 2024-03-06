Выезд чемпиона в Атырау и проверка амбиций дебютанта в Костанае
Фото: Olimpbet
Матчи второго тура Olimpbet-Премьер-лиги Казахстана – в котировках букмекеров.
"Атырау" (Атырау) – "Ордабасы" (Шымкент). 6 марта, 17:00 (время Астаны)
На старте чемпионата "нефтяники" не смогли сломить сопротивление дебютанта высшего дивизиона "Елимая" (0:0). "Ордабасы" же, вступивший в сезон в статусе обладателя золотых медалей, в первом туре не оставил шансов карагандинскому "Шахтеру", разгромив "горняков" со счетом 5:0.
В Атырау шымкентцы отправляются, понятное дело, с намерением победить. Но насколько реально будет им увезти оттуда три очка? В прошлом, чемпионском для себя году, "Орда" довольствовалась лишь ничейным исходом, в 2022-м южане "нефтяникам" и вовсе уступили. А в последний раз "Ордабасы" обыгрывал атыраусцев на их поле почти пять лет назад, в 2019-м.
Но сейчас эксперты Olimpbet видят в команде Александра Седнева безоговорочного фаворита в противостоянии с коллективом его белорусского соотечественника Виталия Жуковского: П1 – 4.29, Х – 3.49, П2 – 1.82. При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что шымкентцам удастся повторить результативность матча первого тура: "Ордабасы" (2) бол – 3.36.
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Фото: Olimpbet
"Тобол" (Костанай) – "Елимай" (Семей). 6 марта, 19:30
Первый исторический матч в рамках казахстанской Olimpbet-Премьер-лиги "Елимай" провел достойно – не уступил на выезде "Атырау". Но следующее испытание у клуба из Семея предстоит намного серьезнее, ему будет противостоять действующий обладатель Кубка и Суперкубка страны "Тобол".
Трудностей дебютантам высшего дивизиона добавляет то обстоятельство, что костанацы будут их принимать на искусственном газоне крытого манежа, к игре на котором гостям очень трудно приспособиться.
Конечно, за "Елимай" выступают не зеленые юнцы, да и главный тренер команды Андрей Карпович, несмотря на молодость, уже достаточно опытный специалист. Однако смогут ли они что-либо противопоставить "комбайнерам", которые в стартовом туре чемпионата под крышей того же манежа спокойно разобрались с "Тураном" (2:0)?
Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что у хозяев неплохие перспективы одержать вторую победу в чемпионате: П1 – 1.7, Х – 3.55, П2 – 5. При этом матч в Костанае самым популярным букмекером страны ожидается "низовым": Тот (2.5) М – 1.69, Б – 2.1.
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