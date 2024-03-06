Выезд чемпиона в Атырау и проверка амбиций дебютанта в Костанае

"Атырау" (Атырау) – "Ордабасы" (Шымкент). 6 марта, 17:00 (время Астаны)





На старте чемпионата "нефтяники" не смогли сломить сопротивление дебютанта высшего дивизиона "Елимая" (0:0). "Ордабасы" же, вступивший в сезон в статусе обладателя золотых медалей, в первом туре не оставил шансов карагандинскому "Шахтеру", разгромив "горняков" со счетом 5:0.





В Атырау шымкентцы отправляются, понятное дело, с намерением победить. Но насколько реально будет им увезти оттуда три очка? В прошлом, чемпионском для себя году, "Орда" довольствовалась лишь ничейным исходом, в 2022-м южане "нефтяникам" и вовсе уступили. А в последний раз "Ордабасы" обыгрывал атыраусцев на их поле почти пять лет назад, в 2019-м.





Но сейчас эксперты Olimpbet видят в команде Александра Седнева безоговорочного фаворита в противостоянии с коллективом его белорусского соотечественника Виталия Жуковского: П1 – 4.29, Х – 3.49, П2 – 1.82 . При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что шымкентцам удастся повторить результативность матча первого тура: "Ордабасы" (2) бол – 3.36.



