Смогут ли "ястребы" досрочно выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина?

Четвертый матч серии "Авангарда" и "Лады" – в коэффициентах Olimpbet.

"Лада" (Тольятти) – "Авангард" (Омск). 7 марта, 20:00 (время Астаны)

"Ястребы" и без того считались безусловными фаворитами в сражении с "Ладой". Свое превосходство над тольяттинцами "Авангард" убедительно доказывает и по ходу серии, до победы в которой омичам осталось выиграть всего один раз.

Волжане имели прекрасную возможность усложнить жизнь сибирякам во втором омском матче, вели по его ходу с перевесом в две шайбы, но бездарно растеряли это преимущество. После этого у хоккеистов "Лады", похоже, вышли остатки пара, и в первой игре на своем льду команда Олега Браташа уступила коллективу Михаила Кравца уже по всем статьям.

Счет третьей встречи (1:3) не должен вводить в заблуждение. Можно сказать, что гости добыли ее малой кровью, два гола из трех забив в большинстве, наказав хозяев за излишнюю грубость.

А в заключительном периоде, когда, по идее, "Лада" должна была нестись вперед и отыгрываться, волжане нанесли всего два броска по воротам "Авангарда". И это наглядное свидетельство того, что ни сил, ни уверенности в своих возможностях у тольяттинцев, похоже, больше не осталось.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что эта серия закончится по итогам четвертой встречи. Победитель матча: "Лада" – 2.65, "Авангард" – 1.48. А вероятность овертайма букмекер № 1 в Казахстане оценивает как довольно низкую, коэффициентом 4.21.

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Фото: Olimpbet

"Торпедо" (Нижний Новгород) – СКА (Санкт-Петербург). 7 марта, 20:00

У "автозаводцев", по всей видимости, тоже произошел надлом в противостоянии с фаворитом. Упустив победу во втором гостевом матче, "Торпедо" вчистую провалило первую домашнюю игру против СКА (2:5).

Причем главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова больше должен расстраивать не счет, а тот факт, что его команда выглядела намного хуже "армейцев" по основным игровым показателям: броскам (20-34) и вбрасываниям (20-29).

Четвертый матч станет определяющим во всей серии. Если "торпедовцы" прыгнут выше головы, то еще смогут попортить нервы главному претенденту на завоевание Кубка Гагарина. А в том случае, если питерские "армейцы" увеличат преимущество, то своего они уже не упустят, и команды вряд ли вернутся в Нижний Новгород.

Аналитики Olimpbet видят в гостях из Санкт-Петербурга явных фаворитов четвертой встречи. Победитель матча: "Торпедо" – 2.84, СКА – 1.42. А в исходе всего противостояния самый популярный букмекер страны вообще не сомневается. Проход: "Торпедо" – 9, СКА – 1.06.

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