Лига Европы: в борьбу вступает главный фаворит турнира

Первые матчи 1/8 финала второго по значимости еврокубка. В Olimpbet дали расклады на встречи в Праге и Риме.

"Спарта" (Чехия) – "Ливерпуль" (Англия). 7 марта, 22:45 (время Астаны)

В весеннюю стадию Лиги Европы вступает главный претендент на победу в турнире – "Ливерпуль". Первый раунд плей-офф этого еврокубка мерсисайдцы пропускали на правах победителей группы ЛЕ.

А в 1/8 финала команде Юргена Клоппа достался весьма крепкий соперник – "Спарта". Пражане уже успели выбить из розыгрыша "Галатасарай", одолев турок в безумном двухраундовом противостоянии с общим счетом 6:4.

Понятно, что "скаузеры" – фавориты по умолчанию в споре с любым соперником по Лиге Европы, и "спартанцы" в этом плане не исключение. Однако "красным" обязательно стоит учесть, что пражане в текущем сезоне еще не потерпели ни одного домашнего поражения – ни на внутренней арене, ни на международной.

Да и единственный в истории визит "Ливерпуля" в столицу Чехии, состоявшийся, правда, 13 лет назад, завершился нулевой ничьей. В общем, легкой прогулки по Праге лидеру английской Премьер-лиги точно ждать не стоит.

Однако эксперты Olimpbet полагают, что у британцев намного больше шансов на успех даже в первой встрече. И это несмотря на гостевой статус и отсутствие залечивающего травму Мохамеда Салаха: П1 – 4.09, Х – 3.99, П2 – 1.85. Не говоря уже про итог всего противостояния: проход "Спарта" – 4.55, проход "Ливерпуля" – 1.2.

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Фото: Olimpbet

"Рома" (Италия) – "Брайтон энд Хоув Альбион" (Англия). 7 марта, 22:45

В прошлом году "волки" дошли до финала Лиги Европы, тогда как "чайки" никогда в своей 122-летней истории и близко не подлетали к подобным высотам. Для них сезон-2023/24 вообще стал дебютным на международной арене.

И с первой же попытки "Брайтон" пробился в плей-офф турнира, причем сразу же получил пропуск в 1/8 финала на правах победителя группы. Тогда как "Рома" была вынуждена сражаться с "Фейеноордом" на стадии 1/16.

Итало-нидерландское сражение получилось невероятно упорным и не ограничилось рамками 180 минут основного времени. Римляне сломили сопротивление роттердамцев лишь в серии пенальти. Вряд ли с представителем АПЛ им будет проще.

Особой остроты противостоянию "Ромы" и "Брайтона" придает то обстоятельство, что "чаек" возглавляет итальянский специалист Роберто Де Дзерби. За "волков" он никогда не играл и не тренировал их, однако с "кальчо" знаком не понаслышке. Поэтому наверняка припас сюрпризы для команды Даниэле Де Росси.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в домашнем матче у римлян больше шансов на благоприятный исход: П1 – 2.22, Х – 3.69, П2 – 3.19. А вот что касается результата двухраундового спора, то в нем самый популярный букмекер страны вообще не видит фаворита: проход "Ромы" – 1.9, проход "Брайтона" – 1.9.

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Источник: Olimpbet Arena