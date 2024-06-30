В плей-офф на Евро-2024 вступают главные фавориты турнира

Матчи 1/8 финала с участием Испании и Англии – в коэффициентах Olimpbet.

Испания – Грузия. 1 июля, 00:00 (время Астаны)

Одна из самых неожиданных пар первого раунда плей-офф континентального первенства. Испанцы вряд ли могли представить, что им снова предстоит сразиться со сборной Грузии, с которой они вместе выступали в одной отборочной группе.

Однако дебютанты крупных турниров совершили настоящий подвиг, обыграв в заключительном матче группового этапа Евро-2024 Португалию, и теперь им вообще вряд ли кто-то страшен. Эти парни уже герои!

"Красная фурия" – однозначный фаворит в противостоянии с кавказской командой, и коэффециенты Olimpbet это наглядно подтверждают: П1 – 1.22, Х – 6.82, П2 – 15. Примечательно, что вероятность победы Испании с перевесом в четыре мяча оценивается букмекером № 1 в Казахстане точно так же, как исход, при котором грузины не проиграют в основное время – кэфом 4.68.

Серьезного преимущества испанцев эксперты ожидают и по угловым: П1 – 1.15, Х – 13, П2 – 6.6. А вот по ожидаемым предупреждениям явный фаворит предстоящего в Кельне матча – команда Вилли Саньоля: П1 – 5.2, Х – 4.3, П2 – 1.48.

Как уже было сказано, сборные Испании и Грузии вместе боролись за выход на Евро-2024 в одной отборочной группе. Коллектив Луиса де ла Фуенте разгромил соперников в квалификации с общим счетом 10:2. Испанцы вообще выиграли все шесть официальных матчей у грузин, которые они с ними проводили.

Однако у Грузии все же есть одна победа над Испанией – пусть и в товарищеской встрече, но есть! Так почему бы Хвиче Кварацхелии с партнерами не повторить успех восьмилетней давности своих предшественников? Будет, конечно, очень тяжело, но ведь нет ничего невозможного!

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Фото: Olimpbet

Англия – Словакия. 30 июня, 21:00

Как и в самом начале Евро-2024, перед стартом плей-офф родоначальники футбола считаются у букмекеров основными претендентами на победу в турнире, кэф на такой исход равен 4.5.

По идее, главному фавориту должно быть абсолютно все равно, с кем и на какой стадии соперничать. Вот и аналитики полагают Olimpbet , что Англия не испытает серьезных проблем в матче 1/8-й финала со Словакией: П1 – 1.43, Х – 4.5, П2 – 9.25.

Столь же солидное преимущество "трех львов" самый популярный букмекер страны ожидает и по угловым: П1 – 1.16, Х – 12, П2 – 6.5. Зато по предполагаемым желтым карточкам явный перевес на стороне "соколов": П1 – 3.7, Х – 3.8, П2 – 1.77.

Англичане, конечно, выглядят очень мощно. Правда, лишь по составу, но отнюдь не по игре. На групповом этапе они вообще не впечатлили. Именитая атака британцев во главе с Харри Кейном забила всего два гола в трех матчах, даже словаки отличились больше – три раза.

Да, Англия имеет серьезный статистический перевес: шесть матчей – пять побед, одна ничья. Однако прямо сейчас у здорово организованной сборной Словакии, похоже, есть шанс сотворить сенсацию и лишить Евро-2024 главного фаворита.

А самую полную роспись матчей плей-офф Евро-2024 вы можете найти здесь.

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Источник: Olimpbet Arena