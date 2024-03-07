Казахстанский журналист стал серебряным призером чемпионата мира по горным лыжам

В Алматы на горном курорте "Шымбулак" проходит ежегодная 69-я по счету встреча международного клуба журналистов-лыжников SCIJ. В рамках мероприятия проводятся соревнования по горным лыжам и лыжным гонкам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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В данной встрече, которая проходит с 3 по 10 марта, принимают участие 150 журналистов-лыжников из 26 стран мира. Состязания по горным лыжам и лыжным гонкам считаются неофициальным чемпионатом мира среди журналистов по лыжным видам спорта.

Первые комплекты медалей были разыграны в гигантском слаломе в трех возрастных группах. Впервые в десятилетней истории SCIJ Kazakhstan наш журналист завоевал медаль на международных соревнованиях клуба SCIJ. Спортивный корреспондент Егор Ильин (Prosports.kz) стал вторым в группе Junior.

Призеры в гигантском слаломе:

Категория Super Senior Women

1. Мария Тереза Ллинас Феррер (Испания)

2. Бранка Малнар-Травич (Хорватия)

3. Моника Риччи Саргентини (Италия)

Категория Super senior men

1. Луиджи Бреччиароли (Италия)

2. Микаэль Пфафер (Германия)

3. Дарио Кавальери (Италия)

Категория Senior women

1. Анне Форнье (Швейцария)

2. Гизелла Мотта (Италия)

3. Ана Райк (Хорватия)

Категория Senior men

1. Фредерик Уоллес (Канада)

2. Марко Дурица (Сербия)

3. Мильян Вуксан (Хорватия)

Категория Junior women

1. Джулия Павеси (Франция)

2. Камиле Ланчи (Швейцария)

3. Эстер Мария Лоридо (Италия)

Категория Junior men

1. Лука Шестан (Хорватия)

2. Егор Ильин (Казахстан, Prosports.kz)

3. Антон Феррари ди Коллесапи (Италия).

Международный клуб SCIJ существует 69 лет и объединяет более трех тысяч действующих журналистов из 31 страны.

Помимо тренировок и соревнований, журналисты-лыжники знакомятся с историей, культурой и кухней Казахстана, участвуют в дискуссиях на профессиональные темы, а также встречаются с разными людьми. Так, члены международного комитета SCIJ во главе с президентом Фредериком Уоллесом встретились с акимом города Алматы Ерболатом Досаевым.

"Со времени своего основания главной идеей клуба SCIJ было выстраивание мостов между Востоком и Западом, дружеское общение журналистов из разных стран на неформальной основе, вне политики, невзирая на различие мнений и убеждений. И нынешняя встреча в Алматы, которая впервые в истории клуба проходит в Центральной Азии, лучшее подтверждение нашей приверженности духу SCIJ", – подчеркнул Фредерик Уоллес.

Фото: Павел Михеев

Основатель клуба – француз Жиль де Ла Рокк, журналист и горнолыжник родом из Куршевеля. В 1955 году, в разгар холодной войны, выдвинул идею: разногласия между правительствами не должны мешать журналистам и спортсменам свободно общаться. Это и стало девизом SCIJ: содействовать расширению контактов и взаимодействия журналистов на основе профессиональных и спортивных интересов.



С тех пор каждый год проводятся традиционные встречи членов клуба на лучших горных курортах мира. Каждая из стран-членов клуба SCIJ считает за честь принять у себя коллег, и уже 74 горных курорта по всему миру принимали у себя журналистов-лыжников. В последние годы хозяевами встреч были курорты Baqueira-Beret в Испании и Sestriere в Италии, Val Cenis Vanoise и Val d’Arly во Франции, Роза Хутор в России и Пампорово в Болгарии. В 2023 году очередное собрание клуба прошло в Канаде на курорте Marble Mountain, где было подтверждено право Казахстана на проведение встречи клуба SCIJ в марте 2024 года на курорте "Шымбулак".

Фото: Алексей Мальченко, SCIJ

Казахстан впервые принял участие в ежегодном собрании клуба SCIJ в 2012 году в Турции в качестве гостя. А в 2013 году казахстанская команда в составе трех человек была официально принята в состав SCIJ на встрече в Италии. За 10 лет существования клуба SCIJ Kazakhstan количество участников выросло до 40 человек.



Своей главной задачей казахстанский клуб ставит пропаганду активного образа жизни, вовлечение журналистов, а через них и население, в занятия зимними видами спорта, продвижение туристического потенциала Казахстана на международной арене, а также информации о достижениях нашей страны в различных областях через публикации в СМИ журналистов-участников мероприятий.

Фото: Алексей Мальченко

10 марта – в заключительный день 69-й встречи международного клуба журналистов-лыжников SCIJ – участники разыграют медали в соревнованиях по лыжным гонкам. Женщины побегут 2,5 км, мужчины – 5 км.

Ранее в Акмолинской области отметили лыжным забегом медаль Владимира Смирнова.