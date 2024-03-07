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Стали известны результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА

Лига Европы, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 03:13 Фото: pixabay
Стали известны результаты второго блока матчей 1/8 финала Лиги конференций и Лиги Европы УЕФА. Ответные встречи в парах пройдут 14 марта, сообщает Zakon.kz.

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Результаты Лиги конференций

Так, турецкий "Фенербахче" обыграл бельгийский "Юнион" со счётом 3:0. В составе турецкой команды голами отметились нападающий Миши Батшуайи-Атунга, защитник Джейден Остерволде и вингер Душан Тадич.

Загребское "Динамо" выиграло у ПАОКа со счётом 2:0. В составе "Динамо" дубль оформил нападающий Бруно Петкович.

"Маккаби" из Хайфы проиграл итальянской "Фиорентине" со счётом 4:3. В составе "Маккаби" голами отметились защитник Абдулайе Сек, полузащитник Гади Кинда и нападающий Анан Халаили.

В составе "Фиорентины" голы забили нападающий Мбала Н'Зола, нападающий Лукас Бельтран, хавбек Роландо Мандрагора и полузащитник Антонин Барак.

Швейцарский "Сервет" сыграл вничью с чешской "Викторией Пльзень" (0:0).

Результаты Лиги Европы

Итальянский "Милан" и чешская "Славия" играли на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в Милане. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 03:13

Фото: Championat.com

Игра французского "Марселя" и испанского "Вильярреала" проходила на стадионе "Велодром" в Марселе. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:0 в пользу хозяев.

"Карабах" – "Байер" сыграли вничью (2:2). С таким же счетом прошла встреча команд "Бенфика" – "Рейнджерс".

"Рома" – "Брайтон энд Хоув" завершили со счетом 4:0 в пользу итальянцев.

"Фрайбург" обыграл "Вест Хем Юнайтед" со счетом 1:0.

"Ливерпуль" со счетом 5:1 обыграл пражскую "Спарту П".

Ранее в Olimpbet дали расклады на встречи в Праге и Риме.

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