Зарина Ашир привезла две золотые медали с Кубка мира по пара пауэрлифтингу

Зарина Ашир стала обладательницей двух золотых медалей Кубка мира по пара пауэрлифтингу, который проходил с 28 февраля по 6 марта в Дубае среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе национальной сборной Казахстана выступили шесть спортсменов, сообщает Zakon.kz.

По информации РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями" Минтуризма и спорта Казахстана, на Кубке мира по пара пауэрлифтингу, который проходил с 28 февраля по 6 марта в Дубае, Зарина Ашир в весовой категории до 50 кг среди молодежи завоевала золотую медаль, преодолев вес 63 кг. Далее, по результатам суммы трех подходов спортсменка набрала 166 очков и завоевала вторую золотую медаль. Другая казахстанка – Айжан Беримкулова, в весе до 50 кг среди взрослых, по результатам суммы трех подходов заняла третье призовое место.

Фото: пресс-служба ЦСП для лиц с ограниченными физическими возможностями

Среди мужчин Давид Дегтярев занял третье место в весовой категории до 54 кг с результатом 171 кг и третье место в сумме трех подходов. Данагуль Есжанова заняла шестое место в весе до 46 кг, Ерболат Карибай занял седьмое место в весе до 49 кг, а Асхат Жуманов занял 10 место в весовой категории до 88 кг.

Отечественные спортсмены по артистическому плаванию успешно закончили свое выступление на Чемпионате Азии Asia Aquatics по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходил в Нью-Кларк-Сити (Филиппины).