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Спорт

Казахстанка Зарина Толыбай стала чемпионкой мира по боксу

Казахстанская боксерша Зарина Толыбай, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 02:18 Фото: instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Зарина Толыбай (свыше 80 кг) стала чемпионкой мира среди спортсменов до 19 лет, завоевав золотую медаль на турнире, который проходит в черногорском городе Будва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в финале турнира казахстанская спортсменка встретилась с представительницей России Самирой Итониевой. Соперницы оспаривали золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг.

Начало поединка осталось за россиянкой, которая выиграла первый раунд со счетом 4:1 по судейским запискам. Однако во второй трехминутке Толыбай сумела переломить ход встречи и сравнять положение, забрав раунд в свою пользу.

В заключительном раунде казахстанская боксерша продолжила действовать увереннее соперницы. По ходу третьей трехминутки рефери отсчитала россиянке нокдаун, а по итогам боя судьи отдали предпочтение Толыбай со счетом 4:1.

Чемпионат мира по боксу среди спортсменов не старше 19 лет проходит в Будве (Черногория) под эгидой международной федерации World Boxing.

В Лондоне прошло вручение главной индивидуальной награды в футболе. Футболист "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года.

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Камила Салкымбаева
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