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Казахстанские спортсмены приняли золотую эстафету ЧА-2024 по артистическому плаванию

Артистическое плавание Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:22 Фото: пресс-служба ДРС МТС РК
Отечественные спортсмены по артистическому плаванию успешно закончили свое выступление на Чемпионате Азии Asia Aquatics по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходил в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сообщает Zakon.kz.

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В артистическом плавании казахстанскими спортсменами завоевано 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. В итоговом медальном зачете наши спортсмены заняли первое командное место, опередив команды Китая и Узбекистана.

Артистическое плавание Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:22

Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Чемпионами Азии 2024 года стали:

  • Соло (возрастная категория 15-19 лет), Магрупова Карина.
  • Соло (13-15 лет), Джаманчалова Даяна.
  • Комбинированная группа микс (13-15 лет).
  • Дуэт (13-15 лет), Джаманчалова Даяна и Ищенко София (резерв Ашаханова Милана).
  • Микс дуэт (12 лет и моложе), Томчишин Артем, Шаукенова Жансая (резерв Искакова Елизавета).
  • Группа микс (15-19 лет).
  • Группа микс (13-15 лет).
  • Группа микс (12 лет и моложе).
  • Группа микс, акробатическая программа (15-19 лет).

Артистическое плавание Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:22

Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Серебряными призерами азиатского первенства среди казахстанцев объявлены:

  • Обязательная программа микс (13-15 лет), Рамазанов Алдияр.
  • Дуэт (15-19 лет), Туякова Ясмин и Пушкина Арина.
  • Дуэт (12 лет и моложе), Сайм Назым и Коструб Валерия (резерв Саим Айым).
  • Микс дуэт (15-19 лет), Майданов Артур и Столбунова Валерия (резерв Друзин Виктор и Павлецова Анна).
  • Микс дуэт (13-15 лет),  Исламова Ясмина и Рамазанов Алдияр (резерв Романчикова Юлиана).

Артистическое плавание Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:22

Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Единственную бронзовую медаль в копилку казахстанской сборной положил Сайм Назым (12 лет и моложе) с обязательной программой микс.

"Примечательно, что прогресс идет по всем возрастам, ребята завоевывают медали во всех возрастных группах. Конкуренция среди азиатских команд в этом виде спорта очень высокая. Китай и Япония являются одними из лидеров в мировом артистическом плавании. Успех нашей команды свидетельствует о том, что работа на местах поставлена, подготовку ведет профессиональный тренерский коллектив. Водные виды спорта в олимпийской программе занимают сегодня ведущие позиции, и чтобы казахстанские "водники" добивались высоких результатов нам необходимо сосредоточить усилия на подготовке ближайшего резерва. Консолидировать все ресурсы и усилия целесообразно в рамках одного отдельного Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Это позволит подготовить уже в ближайшие годы команду, способную показать результаты мирового уровня". Андрей Крюков, президент Федерации водных видов спорта РК

Asia Aquatics-2024 по водным видам спорта среди возрастных групп проходит в Нью-Кларк Сити (Филиппины) с 26 февраля по 9 марта 2024 года. В программе чемпионата разыгрываются медали по четырем видам спорта: плавание, водное поло, артистическое плавание и прыжки в воду.

Артистическое плавание Золото ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 15:22

Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Казахстанские пловцы завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Они установили 14 рекордов чемпионата и обновили 3 рекорда Казахстана. Наша команда по прыжкам в воду завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.

Федерация водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics. Президент федерации – Андрей Крюков.

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