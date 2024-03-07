Казахстанские спортсмены приняли золотую эстафету ЧА-2024 по артистическому плаванию
Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!
В артистическом плавании казахстанскими спортсменами завоевано 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. В итоговом медальном зачете наши спортсмены заняли первое командное место, опередив команды Китая и Узбекистана.
Фото: пресс-служба ДРС МТС РК
Чемпионами Азии 2024 года стали:
- Соло (возрастная категория 15-19 лет), Магрупова Карина.
- Соло (13-15 лет), Джаманчалова Даяна.
- Комбинированная группа микс (13-15 лет).
- Дуэт (13-15 лет), Джаманчалова Даяна и Ищенко София (резерв Ашаханова Милана).
- Микс дуэт (12 лет и моложе), Томчишин Артем, Шаукенова Жансая (резерв Искакова Елизавета).
- Группа микс (15-19 лет).
- Группа микс (13-15 лет).
- Группа микс (12 лет и моложе).
- Группа микс, акробатическая программа (15-19 лет).
Фото: пресс-служба ДРС МТС РК
Серебряными призерами азиатского первенства среди казахстанцев объявлены:
- Обязательная программа микс (13-15 лет), Рамазанов Алдияр.
- Дуэт (15-19 лет), Туякова Ясмин и Пушкина Арина.
- Дуэт (12 лет и моложе), Сайм Назым и Коструб Валерия (резерв Саим Айым).
- Микс дуэт (15-19 лет), Майданов Артур и Столбунова Валерия (резерв Друзин Виктор и Павлецова Анна).
- Микс
дуэт (13-15 лет),
Исламова Ясмина и Рамазанов Алдияр (резерв Романчикова Юлиана).
Фото: пресс-служба ДРС МТС РК
Единственную бронзовую медаль в копилку казахстанской сборной положил Сайм Назым (12 лет и моложе) с обязательной программой микс.
"Примечательно, что прогресс идет по всем возрастам, ребята завоевывают медали во всех возрастных группах. Конкуренция среди азиатских команд в этом виде спорта очень высокая. Китай и Япония являются одними из лидеров в мировом артистическом плавании. Успех нашей команды свидетельствует о том, что работа на местах поставлена, подготовку ведет профессиональный тренерский коллектив. Водные виды спорта в олимпийской программе занимают сегодня ведущие позиции, и чтобы казахстанские "водники" добивались высоких результатов нам необходимо сосредоточить усилия на подготовке ближайшего резерва. Консолидировать все ресурсы и усилия целесообразно в рамках одного отдельного Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Это позволит подготовить уже в ближайшие годы команду, способную показать результаты мирового уровня". Андрей Крюков, президент Федерации водных видов спорта РК
Asia Aquatics-2024 по водным видам спорта среди возрастных групп проходит
в Нью-Кларк Сити (Филиппины) с 26 февраля по 9 марта 2024 года. В программе
чемпионата разыгрываются медали по четырем видам спорта: плавание, водное поло,
артистическое плавание и прыжки в воду.
Фото: пресс-служба ДРС МТС РК
Казахстанские пловцы завоевали 20 золотых, 11
серебряных и 5 бронзовых медалей. Они установили 14 рекордов чемпионата и обновили 3
рекорда Казахстана. Наша команда по прыжкам в воду завоевала 1 золотую, 4
серебряные и 1 бронзовую медали.
Федерация
водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом
для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло,
артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является
членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics. Президент
федерации – Андрей Крюков.