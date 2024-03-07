Казахстанские спортсмены приняли золотую эстафету ЧА-2024 по артистическому плаванию

Отечественные спортсмены по артистическому плаванию успешно закончили свое выступление на Чемпионате Азии Asia Aquatics по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходил в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сообщает Zakon.kz.

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В артистическом плавании казахстанскими спортсменами завоевано 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. В итоговом медальном зачете наши спортсмены заняли первое командное место, опередив команды Китая и Узбекистана.





Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Чемпионами Азии 2024 года стали:



Соло (возрастная категория 15-19 лет), Магрупова Карина.

Соло (13-15 лет), Джаманчалова Даяна.

Комбинированная группа микс (13-15 лет).

Дуэт (13-15 лет), Джаманчалова Даяна и Ищенко София (резерв Ашаханова Милана).

Микс дуэт (12 лет и моложе), Томчишин Артем, Шаукенова Жансая (резерв Искакова Елизавета).

Группа микс (15-19 лет).

Группа микс (13-15 лет).

Группа микс (12 лет и моложе).

Группа микс, акробатическая программа (15-19 лет).





Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Серебряными призерами азиатского первенства среди казахстанцев объявлены:

Обязательная программа микс (13-15 лет), Рамазанов Алдияр.

Дуэт (15-19 лет), Туякова Ясмин и Пушкина Арина.

Дуэт (12 лет и моложе), Сайм Назым и Коструб Валерия (резерв Саим Айым).

Микс дуэт (15-19 лет), Майданов Артур и Столбунова Валерия (резерв Друзин Виктор и Павлецова Анна).

Микс дуэт (13-15 лет), Исламова Ясмина и Рамазанов Алдияр (резерв Романчикова Юлиана).



Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Единственную бронзовую медаль в копилку казахстанской сборной положил Сайм Назым (12 лет и моложе) с обязательной программой микс.



"Примечательно, что прогресс идет по всем возрастам, ребята завоевывают медали во всех возрастных группах. Конкуренция среди азиатских команд в этом виде спорта очень высокая. Китай и Япония являются одними из лидеров в мировом артистическом плавании. Успех нашей команды свидетельствует о том, что работа на местах поставлена, подготовку ведет профессиональный тренерский коллектив. Водные виды спорта в олимпийской программе занимают сегодня ведущие позиции, и чтобы казахстанские "водники" добивались высоких результатов нам необходимо сосредоточить усилия на подготовке ближайшего резерва. Консолидировать все ресурсы и усилия целесообразно в рамках одного отдельного Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Это позволит подготовить уже в ближайшие годы команду, способную показать результаты мирового уровня". Андрей Крюков, президент Федерации водных видов спорта РК

Asia Aquatics-2024 по водным видам спорта среди возрастных групп проходит в Нью-Кларк Сити (Филиппины) с 26 февраля по 9 марта 2024 года. В программе чемпионата разыгрываются медали по четырем видам спорта: плавание, водное поло, артистическое плавание и прыжки в воду.



Фото: пресс-служба ДРС МТС РК

Казахстанские пловцы завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Они установили 14 рекордов чемпионата и обновили 3 рекорда Казахстана. Наша команда по прыжкам в воду завоевала 1 золотую, 4 серебряные и 1 бронзовую медали.



Федерация водных видов спорта – общественная организация, является руководящим органом для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics. Президент федерации – Андрей Крюков.

