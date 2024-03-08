Действующий обладатель Кубка Гагарина на грани краха!

Пятый матч серии "Локомотив" – ЦСКА – в котировках букмекеров.

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА (Москва). 8 марта, 19:00 (время Астаны)

После первого матча серии, в котором "армейцы" добились впечатляющей выездной победы со счетом 4:0, могло показаться, что ЦСКА без особых проблем пройдет стартовый раунд плей-офф.

Однако затем "Локомотив" выиграл три встречи подряд, две из которых – в Москве. И вот – действующий пока еще обладатель Кубка Гагарина уже находится в шаге от того, чтобы сложить с себя полномочия.

Третье поражение команды Сергея Федорова было особенно для нее обидным. ЦСКА открыл счет в матче, но не удержал преимущества, хотя перебросал "железнодорожников" почти в два раза (34-18). Какую-то невероятную игру на последнем рубеже демонстрировал вратарь "Локо" Даниил Исаев. Только за третий период он отразил 15 выстрелов по своим владениям.

В общем, ошибаться "армейцам" больше нельзя, следующее же поражение станет для них фатальным. Но не стоит забывать, что в прошлом, триумфальном для себя сезоне, ЦСКА выиграл три серии плей-офф из четырех со счетом 4:3. Так что заранее "красно-синие" белый флаг поднимать точно не станут.

Эксперты Olimpbet считают, что в пятой игре шансов на успех больше у волжан. Победитель матча: "Локомотив" – 1.74, ЦСКА – 2.08. Станет ли он последним для "армейцев" в сезоне?

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Фото: Olimpbet

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Трактор" (Челябинск). 8 марта, 16:30

"Белые медведи" тоже были очень близки к тому, чтобы повести в противостоянии с "зелеными" со счетом 3:1. Но "Салават Юлаев" сумел добиться волевой победы во втором челябинском матче и выровнял положение дел в серии, которая теперь точно еще заглянет в Челябинск.

Однако следующая игра состоится в Уфе, и на своем льду "юлаевцам" жизненно необходимо выигрывать, чтобы иметь про запас еще одну домашнюю встречу.

Четыре уже состоявшихся матча уфимско-челябинского спора прошли как под копирку. СЮ неизменно имел подавляющее преимущество по броскам, "Трактор" же бережнее распоряжался моментами, а его голкипер Зак Фукале порой творил чудеса.

Но постоянно выручать канадец не может, поэтому "трактористам" срочно необходимо добавить агрессии в атаке.

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что по итогам пятой игры клуб из столицы Башкортостана впервые выйдет вперед в этой серии. Победитель матча: "Салават Юлаев" – 1.54, "Трактор" – 2.46. При этом самый популярный букмекер страны снова сомневается, что уфимской встрече будет заброшено больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.43, Тотал (5.5) бол – 2.7.

А подробную роспись матчей Кубка Гагарина можно найти здесь.

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