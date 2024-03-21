Фаворит Кубка Гагарина на грани краха

21 марта в Екатеринбурге продолжится противостояние между "Автомобилистом" и СКА, а "Спартак" и магнитогорский "Металлург" встретятся в Москве. Какие расклады на эти встречи дает букмекер №1 в Казахстане?

"Автомобилист" (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург). 21 марта, 19:00 (время Астаны)

Первое домашнее поражение питерских "армейцев" от уральцев еще можно было списать на недооценку ими соперника, стечение обстоятельств или даже невезение СКА. Но повторная победа "Автомобилиста" наводит на мысли, что клуб из Екатеринбурга не просто собирается пошуметь на старте серии, а всерьез намерен выбить из розыгрыша Кубка Гагарина главного претендента на победу в турнире.

События второго матча наглядно продемонстрировали, как сильно не хватает тренерского опыта наставнику СКА Роману Ротенбергу. Его команда умудрилась пропустить две шайбы при игре в неравных составах – как в меньшинстве, так и в большинстве.

Николай Заварухин пока вчистую переигрывает своего более молодого коллегу, а его дисциплинированные хоккеисты четко выполняют тренерскую установку со стартового вбрасывания и до финальной сирены. За два матча в Санкт-Петербурге уральцы набрали всего 10 минут штрафа, и это при традиционно благоприятном для СКА домашнем судействе.

Что ж, теперь наступает настоящий момент истины – как для "армейцев", так и для их рулевого. В Екатеринбурге самому богатому и могущественному клубу КХЛ будет точно не легче, чем в родных стенах.

Хотя, если вспомнить стартовую серию "Автомобилиста" в плей-офф против "Ак Барса", то единственное поражение в ней уральцы потерпели как раз на своем льду, причем проиграли они казанцам всухую и крупно – со счетом 0:5. Однако "барсов" это все равно не спасло, и они бесславно вылетели из Кубка Гагарина.

Пойдет ли по их стопам СКА? Эксперты Olimpbet уже не считают "армейцев" фаворитами всего противостояния. Проход: "Автомобилист" – 1,9, СКА – 1,9.

При этом букмекер полагает, что у клуба с берегов Невы шансов на победу заметно больше, чем у хозяев. Победитель матча: "Автомобилист" – 2,46, СКА – 1,54.

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Фото: Olimpbet

"Спартак" (Москва) – "Металлург" (Магнитогорск). 21 марта, 21:30

В отличие от того же СКА, "Металлург" пока полностью оправдывает статус фаворита в споре со "Спартаком". Магнитогорцы не просто выиграли оба домашних матча четвертьфинальной серии, они сделали это всухую, не позволив "красно-белым" отличиться хотя бы однажды – 4:0 и 1:0.

Команда Алексея Жамнова с 233 заброшенными шайбами стала самой результативной во всей лиге по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "красно-белая" атака также забила больше любого другого участника Кубка Гагарина – 21 раз! А тут – два кряду "холостых" матча.

И ведь в обеих магнитогорских встречах "спартаковцы" статистически почти не уступали "лисам", а во второй игре даже перебросали их. Однако "магнитка" действовала заметно эффективнее как в нападении, так и при защите собственных рубежей.

Еще одной "ахиллесовой пятой" москвичей можно считать неважную дисциплину: из 120 сыгранных минут 24 "спартаковцы" провели в меньшинстве. Для сравнения: хоккеисты "Металлурга" за это же время набрали 10 минут штрафа.

Смогут ли "красно-белые" если не переломить ход серии, то хотя бы навязать борьбу "магнитке"? Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в первой домашней игре у москвичей неплохие шансы на успех. Победитель матча: "Спартак" – 1,75, "Металлург" – 2,07.

Правда, что касается итогов всего противостояния, то самый популярный букмекер страны практически не сомневается, что борьбу за Кубок Гагарина из этой пары продолжат "сталевары". Проход: "Спартак" – 5,48, "Металлург" – 1,15.

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