Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира в США
Фото: olympic.kz
Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков второй раз отличился на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), сообщает Zakon.kz.
Спортсмен стал бронзовым призером, показав третий результат в параллельном могуле.
Колмаков в заезде за "бронзу" оказался сильнее Чона Дае Юна (Южная Корея).
Лучшим стал японец Икума Хоришима, а канадец Микаэль Кингсбери финишировал с "серебром".
До этого в могуле казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала.
Ранее сообщалось, что впервые в истории мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Теперь на счету нашей страны шесть медалей.
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