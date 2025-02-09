Казахстанец стал бронзовым призером этапа Кубка мира в США

Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков второй раз отличился на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), сообщает Zakon.kz.

Спортсмен стал бронзовым призером, показав третий результат в параллельном могуле.

Колмаков в заезде за "бронзу" оказался сильнее Чона Дае Юна (Южная Корея).

Лучшим стал японец Икума Хоришима, а канадец Микаэль Кингсбери финишировал с "серебром".

До этого в могуле казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что впервые в истории мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Теперь на счету нашей страны шесть медалей.

