Лидеры сборной РК не смогли завоевать медали Кубка мира по фристайлу

Фото: НОК РК

Завершился первый соревновательный день этапа Кубка мира по фристайлу-могул, проходящий в Алматы. В финале выступили два казахстанца, сообщает Zakon.kz.

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