Лидеры сборной РК не смогли завоевать медали Кубка мира по фристайлу
Фото: НОК РК
Завершился первый соревновательный день этапа Кубка мира по фристайлу-могул, проходящий в Алматы. В финале выступили два казахстанца, сообщает Zakon.kz.
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Среди женщин от Казахстана выступила Юлия Галышева. Она заняла пятое место, набрав 68.58 балла. Первое место досталось австралийке Энтони Джакара (82.74).
Фото: НОК РК
Казахстанец Павел Колмаков стал шестым среди мужчин с 72.53 баллами. "Золото" досталось канадцу Микаэлю Кингсбери (84.89).
Фото: НОК РК
В субботу, 9 марта пройдут соревнования в параллельном могуле.
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