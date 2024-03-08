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Лидеры сборной РК не смогли завоевать медали Кубка мира по фристайлу

лыжи, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 16:14 Фото: НОК РК
Завершился первый соревновательный день этапа Кубка мира по фристайлу-могул, проходящий в Алматы. В финале выступили два казахстанца, сообщает Zakon.kz.

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Среди женщин от Казахстана выступила Юлия Галышева. Она заняла пятое место, набрав 68.58 балла. Первое место досталось австралийке Энтони Джакара (82.74).

Юлия Галышева, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 16:14

Фото: НОК РК

Казахстанец Павел Колмаков стал шестым среди мужчин с 72.53 баллами. "Золото" досталось канадцу Микаэлю Кингсбери (84.89).

Павел Колмаков, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 16:14

Фото: НОК РК

В субботу, 9 марта пройдут соревнования в параллельном могуле.

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева заняла первое место на прошедшем в Москве шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2024".

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