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Чем завершится битва за лидерство в Западной конференции?

Чем завершится битва за лидерство в Западной конференции? Фото: оlimpbet
Центральный матч игрового дня КХЛ – в коэффициентах Olimpbet.

СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль). 29 января, 22:30 (время Астаны)

Разгромив в "армейском" дерби московский ЦСКА со счетом 5:1, клуб с берегов Невы впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу Запада. Однако во всей лиге СКА занимает пока только третью строчку, уступая "Металлургу" из Магнитогорска и омскому "Авангарду".

Да и в своей конференции команду Романа Ротенберга потенциально опережает ярославский "Локомотив", который набрал на одно очко меньше, но при этом имеет игру в запасе. И вот как раз с "железнодорожниками" питерские "армейцы" проведут ближайший матч в "регулярке".

В отличие от СКА, "Локо" в последнее время немного сдал. Он проиграл две предыдущие встречи, причем на своем льду и не самым сильным соперникам – "Сочи" (1:2) и минскому "Динамо" (3:5). А тут им предстоит ехать в гости к набравшему ход противнику, самому богатому клубу КХЛ.

Казалось бы, фаворит в этой дуэли более чем очевиден. Однако есть нюанс: СКА уступил "Локомотиву" в четырех подряд домашних матчах, два из которых состоялись уже в текущем сезоне.

Впрочем, это никак не влияет на мнение экспертов Olimpbet, которые считают клуб из Санкт-Петербурга явным фаворитом предстоящей встречи. Победитель матча: СКА – 1.57, "Локомотив" – 2.39.

При этом вероятность дополнительного времени в центральной игре дня букмекер № 1 в Казахстане оценивает достаточно высоко, коэффициентом 3.73.

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"Спартак" (Москва) – "Торпедо" (Нижний Новгород). 29 января, 22:30

«Спартак» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 29 января, 22:30

Фото: оlimpbet

"Красно-белые", похоже, вышли из кризиса, который накрыл коллектив Алексея Жамнова в начале января. Две подряд победы над соседями из московского "Динамо" – наглядное тому подтверждение.

И все же, чтобы закрепиться на успешной волне, "Спартаку" необходимо провести еще пару-тройку удачных игр. Ближайшая из них – против нижегородского "Торпедо", которое три предыдущих матча регулярного первенства КХЛ неизменно доводило до овертайма (в двух из них в итоге волжане брали верх, в одном уступили).

Это уже будет пятая встреча "спартаковцев" с "торпедовцами" по ходу сезона-2023/24. В четырех предыдущих трижды успех был на стороне москвичей и лишь один раз побеждали "автозаводцы", да и то – в серии буллитов. Однако выиграли они в их последней очной дуэли, состоявшейся 26 декабря.

Но сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у столичной команды есть неплохие шансы начать новую удачную серию в противостоянии с нижегородцами. Победитель матча: "Спартак" – 1.64, "Торпедо" – 2.24.

Что касается результативности, то самый популярный букмекер страны практически не сомневается, что в этом матче будет заброшено не менее пяти шайб: Тотал (4.5) бол – 1.39.

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