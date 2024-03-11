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Казахстан едва не сотворил сенсацию на Кубке мира по современному пятиборью

Современное пятиборье Серебро Египет, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:00 Фото: Instagram/committee_sport
Сборная Казахстана (микст) награждена серебряной медалью на этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в столице Египта – Каире, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские атлеты заняли второе место в смешанной эстафете, набрав итоговые 1337 очков. Честь нашей страны защищали Темирлан Абдраимов и Людмила Яковлева. Казахстанская пара на решающем отрезке лишь немного уступила опытным спортсменам из Мексики.

Современной пятиборье Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:00

Фото: Instagram/y_milaa_

"Золото" досталось представителям Мексики – Мариана Арсео и Дуилио Каррильо (1350 очков).

Современной пятиборье Золото КМ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:00

Фото: Instagram/theuipm

На третьей строчке пьедестала почета оказались спортсмены сборной Южной Кореи – Сынмин Сон и Чанван Со.

Современной пятиборье Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:00

Фото: Instagram/theuipm

Стоит отметить, что казахстанская пара Темирлан Абдраимов и Людмила Яковлева показала прекрасные результаты практически во всех пяти программах современного пятиборья. Наш дуэт уступил всего лишь 13 секунд на последнем отрезке дистанции, пропустив вперед себя мексиканцев. 

Современной пятиборье Серебро КМ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:00

Фото: Instagram/y_milaa_

На соревнованиях в Каире приняли участие более 100 лучших пятиборцев из 45 стран.

Следующий этап Кубок мира по современному пятиборью UIPM-2024 пройдет в Анкаре (Турция), который запланирован с 16 по 21 апреля.

Между тем, на своем последнем заседании исполнительный совет UIPM дал добро на увеличение призовых денег для спортсменов, участвующих в международных соревнованиях на 15%.

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