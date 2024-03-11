Казахстан едва не сотворил сенсацию на Кубке мира по современному пятиборью

Сборная Казахстана (микст) награждена серебряной медалью на этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в столице Египта – Каире, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские атлеты заняли второе место в смешанной эстафете, набрав итоговые 1337 очков. Честь нашей страны защищали Темирлан Абдраимов и Людмила Яковлева. Казахстанская пара на решающем отрезке лишь немного уступила опытным спортсменам из Мексики.





Фото: Instagram/y_milaa_

"Золото" досталось представителям Мексики – Мариана Арсео и Дуилио Каррильо (1350 очков).





Фото: Instagram/theuipm

На третьей строчке пьедестала почета оказались спортсмены сборной Южной Кореи – Сынмин Сон и Чанван Со.





Фото: Instagram/theuipm

Стоит отметить, что казахстанская пара Темирлан Абдраимов и Людмила Яковлева показала прекрасные результаты практически во всех пяти программах современного пятиборья. Наш дуэт уступил всего лишь 13 секунд на последнем отрезке дистанции, пропустив вперед себя мексиканцев.







Фото: Instagram/y_milaa_

На соревнованиях в Каире приняли участие более 100 лучших пятиборцев из 45 стран.

Следующий этап Кубок мира по современному пятиборью UIPM-2024 пройдет в Анкаре (Турция), который запланирован с 16 по 21 апреля.

Между тем, на своем последнем заседании исполнительный совет UIPM дал добро на увеличение призовых денег для спортсменов, участвующих в международных соревнованиях на 15%.