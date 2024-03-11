Казахстан едва не сотворил сенсацию на Кубке мира по современному пятиборью
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Казахстанские атлеты заняли второе место в смешанной эстафете, набрав итоговые 1337 очков. Честь нашей страны защищали Темирлан Абдраимов и Людмила Яковлева. Казахстанская пара на решающем отрезке лишь немного уступила опытным спортсменам из Мексики.
Фото: Instagram/y_milaa_
"Золото" досталось представителям Мексики – Мариана Арсео и Дуилио Каррильо (1350 очков).
Фото: Instagram/theuipm
На третьей строчке пьедестала почета оказались спортсмены сборной Южной Кореи – Сынмин Сон и Чанван Со.
Фото: Instagram/theuipm
Стоит отметить, что казахстанская пара Темирлан Абдраимов и Людмила Яковлева показала прекрасные результаты практически во всех пяти программах современного пятиборья. Наш дуэт уступил всего лишь 13 секунд на последнем отрезке дистанции, пропустив вперед себя мексиканцев.
Фото: Instagram/y_milaa_
На соревнованиях в Каире приняли участие более 100 лучших пятиборцев из 45 стран.
Следующий этап Кубок мира по современному пятиборью UIPM-2024 пройдет в Анкаре (Турция), который запланирован с 16 по 21 апреля.
Между тем, на своем последнем заседании исполнительный совет UIPM дал добро на увеличение призовых денег для спортсменов, участвующих в международных соревнованиях на 15%.