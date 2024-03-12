Кубок Гагарина: последняя путевка в четвертьфинал от Запада

"Динамо" (Минск) – "Динамо" (Москва). 12 марта, 21:30 (время Астаны)





Удивительно, но, как и на Востоке, самой упорной серией Запада стала дуэль команд с первым и восьмым номерами посева в конференции. "Динамовским" коллективам не хватило пяти матчей, чтобы определить сильнейшего, хотя для москвичей начиналось все очень даже радостно.





Москвичи, победители регулярного первенства и одни из главных претендентов на завоевание Кубка Гагарина , одержали две домашние победы. В столицу Беларуси они отправлялись, чтобы по-быстрому снять все вопросы относительно выхода в следующую стадию плей-офф. Однако минчане выиграли первую же домашнюю встречу. Правда, вторую отдали в овертайме, позволив команде Алексея Кудашова повести в серии 3:1.





В пятом матче "зубры" показали зубы и сумели снова сократить отставание. Причем волевой победы в гостях коллектив Дмитрия Квартального добился уже по ходу второй дополнительной 20-минутки! При этом нельзя сказать, что белорусам повезло: по игре они ни в чем не уступали россиянам, а по счету их превзошли.









А вот вероятность того, что противники третий раз кряду не ограничатся рамками основного времени, букмекер № 1 в Казахстане оценивает не очень высоко. Овертайм: будет – 4,01, не будет – 1,24.

Что же касается исхода всей серии, то самый популярный букмекер страны практически не сомневается в том, что борьбу за трофей продолжат "бело-голубые" из столицы России. Проход: "Динамо" (Минск) – 6,5, "Динамо" (Москва) – 1,11.





Линии на все интересные спортивные события ищите в Olimpbet.kz – приложении для беттинга №1 по итогам премии "Выбор года в Казахстане". Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам.



