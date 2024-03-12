Кубок Гагарина: последняя путевка в четвертьфинал от Запада
Фото: Olimpbet
"Динамовское" противостояние в плей-офф КХЛ – в котировках Olimpbet.
"Динамо" (Минск) – "Динамо" (Москва). 12 марта, 21:30 (время Астаны)
Удивительно, но, как и на Востоке, самой упорной серией Запада стала дуэль команд с первым и восьмым номерами посева в конференции. "Динамовским" коллективам не хватило пяти матчей, чтобы определить сильнейшего, хотя для москвичей начиналось все очень даже радостно.
Москвичи, победители регулярного первенства и одни из главных претендентов на завоевание Кубка Гагарина, одержали две домашние победы. В столицу Беларуси они отправлялись, чтобы по-быстрому снять все вопросы относительно выхода в следующую стадию плей-офф. Однако минчане выиграли первую же домашнюю встречу. Правда, вторую отдали в овертайме, позволив команде Алексея Кудашова повести в серии 3:1.
В пятом матче "зубры" показали зубы и сумели снова сократить отставание. Причем волевой победы в гостях коллектив Дмитрия Квартального добился уже по ходу второй дополнительной 20-минутки! При этом нельзя сказать, что белорусам повезло: по игре они ни в чем не уступали россиянам, а по счету их превзошли.
Сейчас соперники снова переезжают в Минск, где горячий прием первому номеру посева плей-офф обеспечен. После двух подряд овертаймов москвичи уже не ждут легкой прогулки, хотя эксперты Olimpbet все равно считают их фаворитами шестой встречи. Победитель матча: "Динамо" (Минск) – 2,1, "Динамо" (Москва) – 1,73.
А вот вероятность того, что противники третий раз кряду не ограничатся рамками основного времени, букмекер № 1 в Казахстане оценивает не очень высоко. Овертайм: будет – 4,01, не будет – 1,24.
Что же касается исхода всей серии, то самый популярный букмекер страны практически не сомневается в том, что борьбу за трофей продолжат "бело-голубые" из столицы России. Проход: "Динамо" (Минск) – 6,5, "Динамо" (Москва) – 1,11.
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Источник: Olimpbet Arena
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