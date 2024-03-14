Лига Европы УЕФА: кто прошел в четвертьфинал турнира
Фото: Instagram/uefa_official
Стали известны все участники четвертьфинала турнира Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Это восемь лучших команд, которые победили в ответных матчах 1/8 финала ЛЕ, сообщает Zakon.kz.
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Итак, в следующем раунде Лиги Европы сыграют португальская "Бенфика", итальянские "Милан", "Рома" и "Аталанта", французский "Марсель", английские "Вест Хэм Юнайтед" и "Ливерпуль", а также леверкузенский "Байер".
Ранее сообщалось, что обладателем трофея Лиги Европы прошлого сезона является "Севилья".
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдет в ирландском городе Дублин.
We have our quarter-finalists 🤗#UEL pic.twitter.com/pGQtnaH0Yw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 14, 2024
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