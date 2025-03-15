Казахстанец второй раз стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Никиша стал вторым на дистанции 500 метров. На финише он показал 40,096.

Первое место занял Стивен Дюбуа из Канады, его результат составил 40,008. Замкнул тройку лидеров спортсмен из Нидерландов Йенс Ван Т'Ваут – 40,163.

На чемпионате мира в 2024 году Никиша также завоевал серебряную награду и стал первым казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал на взрослом ЧМ.

Ранее стало известно, что пять казахстанских боксерш выступят в финале ЧМ-2025 в Сербии.