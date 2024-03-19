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Роналду пропустит игру сборных Португалии и Швеции

Футбол Пропуск Игры, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 17:51 Фото: Instagram/portugal
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду впервые за долгое время пропустит матч своей национальной команды. Его не будет в ближайшем товарищеском матче со Швецией. Это связано с небольшим отпуском в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Роналду не сможет помочь своим коллегам в домашнем поединке со Швецией, который состоится 21 марта. Однако главный тренер португальцев Роберто Мартинес рассчитывает увидеть своего главного бомбардира на выездном матче против Словении (26 марта). Причиной отсутствия нападающего "Аль-Насра" является небольшой отпуск, который он проводит со своей семьей на берегу Персидского залива.

Футбол Отпуск Семья, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 17:51

Фото: Instagram/portugal

Криштиану Роналду является мировым рекордсменом по количеству голов за сборные. В его активе 128 мячей за 205 матчей в составе сборной Португалии.

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 17:51

Фото: Instagram/leomessi

Главный конкурент португальца в мировом футболе Лионель Месси также не сможет надеть форму своей страны в эти дни. Капитан аргентинской команды из-за травмы не поедет на товарищеские встречи против Сальвадора (23 марта) и Коста-Рики (26 марта). 

Аналогичный диагноз состояния здоровья мешает ведущему хавбеку сборной Франции Антуану Гризманну сыграть в товарищеских играх против Германии и Чили.

Как передает пресс-служба FFF, травма лодыжки не позволит игроку выйти на поле в форме французов впервые с 2017 года. Оборвалась рекордная серия из 84 непропущенных матчей за сборную Франции.   

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Месси Лионель Роналду Криштиану
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