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Спорт

Роналду-младший победил в дебютной игре за юношескую сборную Португалии

Футбол Дебют Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:01 Фото: twitter/Cristiano
Сын знаменитого футболиста Криштиану Роналду сыграл свой первый матч за сборную Португалии (U-15). Роналду-младший вышел на поле под седьмым номером против команды Японии, сообщает Zakon.kz.

14-летний футболист принял участие во встрече против юношеской сборной Японии, в рамках международного турнира имени Влатко Марковича в Хорватии.

Дебютная игра в составе португальской дружины получилась для Роналду-младшего удачной, его команда выиграла со счетом 4:1.

Футбол Дебют Португалия, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 11:01

Фото: Instagram/cristiano

Молодой игрок вышел на поле во втором тайме, когда на табло горел счет 3:0, благодаря трем голам Рафаэля Кабрала.

В свою очередь знаменитый отец не оставил без внимания дебют сына в составе Португалии под 7-м номером.

"Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой". Криштиану Роналду

14 мая молодые футболисты Португалии встретится с командой Греции, а спустя два дня их ожидает рандеву с Англией. Сын Роналду получил приглашение в состав сборной Португалии (U-15) 10 дней назад.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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