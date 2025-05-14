Роналду-младший победил в дебютной игре за юношескую сборную Португалии

Сын знаменитого футболиста Криштиану Роналду сыграл свой первый матч за сборную Португалии (U-15). Роналду-младший вышел на поле под седьмым номером против команды Японии, сообщает Zakon.kz.

14-летний футболист принял участие во встрече против юношеской сборной Японии, в рамках международного турнира имени Влатко Марковича в Хорватии.

Дебютная игра в составе португальской дружины получилась для Роналду-младшего удачной, его команда выиграла со счетом 4:1.

Фото: Instagram/cristiano

Молодой игрок вышел на поле во втором тайме, когда на табло горел счет 3:0, благодаря трем голам Рафаэля Кабрала.

В свою очередь знаменитый отец не оставил без внимания дебют сына в составе Португалии под 7-м номером.

"Поздравляю тебя с дебютом за сборную Португалии, сынок. Очень горжусь тобой". Криштиану Роналду

14 мая молодые футболисты Португалии встретится с командой Греции, а спустя два дня их ожидает рандеву с Англией. Сын Роналду получил приглашение в состав сборной Португалии (U-15) 10 дней назад.