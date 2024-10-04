Тест: Хорошо ли вы знаете национальные виды спорта

Фото: Zakon.kz; gov.kz

В последние годы в Казахстане возрождается интерес к национальным видам спорта, и они набирают популярность. Традиционные состязания не только развивают физически и интеллектуально, но и укрепляют национальную идентичность.

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