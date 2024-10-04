Тест: Хорошо ли вы знаете национальные виды спорта
Фото: Zakon.kz; gov.kz
В последние годы в Казахстане возрождается интерес к национальным видам спорта, и они набирают популярность. Традиционные состязания не только развивают физически и интеллектуально, но и укрепляют национальную идентичность.
Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в играх кочевников.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript