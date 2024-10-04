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Тест: Хорошо ли вы знаете национальные виды спорта

Тест: Хорошо ли вы знаете национальные виды спорта?, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 11:00 Фото: Zakon.kz; gov.kz
В последние годы в Казахстане возрождается интерес к национальным видам спорта, и они набирают популярность. Традиционные состязания не только развивают физически и интеллектуально, но и укрепляют национальную идентичность.

Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в играх кочевников.


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Интересное Тесты Казахстан 2024 год Кокпар Национальные виды спорта Спортсмены Игры Всемирные игры кочевников
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