Стала известна предварительная причина смерти олимпийского чемпиона из Казахстана в США

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на пресс-конференции 20 марта 2024 года сообщил, что тело олимпийского чемпиона Мухамбета Куатбека готовят к транспортировке из США в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, 19 марта 2024 года в консульство в Нью-Йорке поступило сообщение о смерти гражданина Казахстана в Филадельфии.

"Тело нашего соотечественника 16 марта доставили в морг Филадельфии. По данным городской судебно-медицинской экспертизы Филадельфии, смерть наступила в результате остановки сердца. Ждем точную информацию. Консул Казахстана находится в контакте с родственниками нашего погибшего гражданина. Сейчас идут приготовления к доставке тела в Казахстан", – дополнил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки умер олимпийский чемпион из Казахстана Мухамбет Куатбек.