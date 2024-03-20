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Стала известна предварительная причина смерти олимпийского чемпиона из Казахстана в США

Стала известна предварительная причина смерти олимпийского чемпиона из Казахстана в США, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 16:30 Фото: Федерация борьбы РК
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на пресс-конференции 20 марта 2024 года сообщил, что тело олимпийского чемпиона Мухамбета Куатбека готовят к транспортировке из США в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, 19 марта 2024 года в консульство в Нью-Йорке поступило сообщение о смерти гражданина Казахстана в Филадельфии.

"Тело нашего соотечественника 16 марта доставили в морг Филадельфии. По данным городской судебно-медицинской экспертизы Филадельфии, смерть наступила в результате остановки сердца. Ждем точную информацию. Консул Казахстана находится в контакте с родственниками нашего погибшего гражданина. Сейчас идут приготовления к доставке тела в Казахстан", – дополнил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки умер олимпийский чемпион из Казахстана Мухамбет Куатбек.

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