Впервые радиостанции 26 стран мира добавили в свои плейлисты казахские кюи

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на пресс-конференции 20 марта 2024 года сообщил, что радиостанции 26 стран мира добавили в свои плейлисты казахские кюи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что впервые радиостанции мира поздравляют народ Казахстана с праздником Наурыз и знакомят слушателей с яркими казахскими кюями.

"Величественные звуки домбры в исполнении оркестра имени Курмангазы звучат в эфире радиостанций на пяти континентах. Музыка Великой степи создаст атмосферу светлого и весеннего праздника Наурыз, став торжественным посланием добра во всем мире", – рассказал Смадияров.

По его словам, в свои плейлисты кюи включили радиостанции Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Китая, Монголии, России, Кыргызстана, Ирана, Эфиопии, ЮАР, Морока, Турции, Грузии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и США.

В этом году Наурыз мейрамы казахстанцы будут праздновать целых пять дней.

Наурыз в Казахстане с 2024 года будут праздновать по-новому. Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Но отдыхать казахстанцы при этом официально будут три дня: с 21 по 23 марта.