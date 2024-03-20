Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В США неожиданно скончался казахстанский борец

Умер в США Мухамбет Куатбек, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:58 Фото: Instagram/kazakhstan_wrestling
В Соединенных Штатах Америки умер олимпийский чемпион из Казахстана Мухамбет Куатбек, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в паблике kazakhstan_wrestling.

"Чемпион Юношеской Олимпиады 2014 по вольной борьбе Мухамбет Куатбек ушел в возрасте 27 лет. Скорбим со всеми родными и близкими", – говорится в сообщении.

Известно, что молодой спортсмен умер в США. Требуется его транспортировка на Родину.

Мухамбету Куатбеку было 27 лет. Он казахстанский борец вольного стиля, победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года в весовой категории до 54 кг. В том же году Мухамбет стал бронзовым призером Чемпионата мира среди юношей до 58 кг.

В 2016 году он стал бронзовым призером Чемпионата Азии среди юниоров в весе до 55 кг.

В 2017 году стал серебряным призером Чемпионата Азии среди юниоров в весе до 55 кг, в финале уступил узбекистанцу Джахонгирмирза Туробову.

Читайте также

Футбол Прилет Афины
Футболисты Казахстана прибыли в Афины на матч с Грецией
Футбол Пропуск Игры
Роналду пропустит игру сборных Португалии и Швеции
&quot;Автомобильные&quot; грабли для СКА и капкан для &quot;Спартака&quot; в Магнитогорске
"Автомобильные" грабли для СКА и капкан для "Спартака" в Магнитогорске
Ирина Капитанова
Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: