В США неожиданно скончался казахстанский борец

В Соединенных Штатах Америки умер олимпийский чемпион из Казахстана Мухамбет Куатбек, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в паблике kazakhstan_wrestling.

"Чемпион Юношеской Олимпиады 2014 по вольной борьбе Мухамбет Куатбек ушел в возрасте 27 лет. Скорбим со всеми родными и близкими", – говорится в сообщении.

Известно, что молодой спортсмен умер в США. Требуется его транспортировка на Родину.

Мухамбету Куатбеку было 27 лет. Он казахстанский борец вольного стиля, победитель юношеских Олимпийских игр 2014 года в весовой категории до 54 кг. В том же году Мухамбет стал бронзовым призером Чемпионата мира среди юношей до 58 кг.

В 2016 году он стал бронзовым призером Чемпионата Азии среди юниоров в весе до 55 кг.

В 2017 году стал серебряным призером Чемпионата Азии среди юниоров в весе до 55 кг, в финале уступил узбекистанцу Джахонгирмирза Туробову.