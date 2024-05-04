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Два казахстанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Душанбе

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:27 Фото: olympic.kz
Два казахстанских дзюдоиста Дархан Койбагар и Абылайхан Жубаназар завоевали медали на турнире серии Grand Slam в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

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Койбагар стал третьим в весовой категории до 73 кг. В схватке за третье место Койбагар оказался сильнее Эрденебаяра Батзая, представляющего Монголию.

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:27

Фото: olympic.kz

Жубаназар тоже выиграл схватку за третье место в категории до 81 кг. Он досрочно одержал победу над Адамом Копецки из Чехии.

Ранее вторым стал Магжан Шамшадин (до 60 кг).

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