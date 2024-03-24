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Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию

Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 20:05 Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала третьей на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия), сообщает Zakon.kz.

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По информации Национального олимпийского комитета, наши шпажисты дошли до полуфинала командных соревнований, где встретились с Чехией. Победу в противостоянии одержали соперники со счетом 45-36.

"Таким образом, Казахстан продолжил выступление на турнире в матче за третье место, где соперником выступила Италия. Наши шпажисты одержали уверенную победу со счетом 45-35. Страну в этом виде представляли Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира. 

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