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Казахстан завоевал историческую лицензию на Олимпиаду в Париже

спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 14:08 Фото: НОК РК
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия), сообщает Zakon.kz.

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Лицензию казахстанские спортсмены получили благодаря поражению сборной Южной Кореи в 1/8 финала от Чехии, пишет НОК РК.

Наша команда опережала главного конкурента в рейтинге на 26 очков. Теперь же Казахстан для Южной Кореи недосягаем.

Казахстан стал в рейтинге первым в Азии, не считая Японию, которая уже получила прямую квоту за счет попадания в четверку сильнейших в топ-листе.

Лицензия шпажистов – историческая. Никогда команда Казахстана не выступала на Играх в полном составе. Путевку завоевали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай.

Также казахстанские спортсмены завоевали две медали на турнире по дзюдо Grand Slam в Тбилиси.

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