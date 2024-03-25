Казахстанский боксер Серик Темиржанов против азербайджанца Руслана Рустамова – итоги боя

Серебряный призер чемпионата мира – 2021 Серик Темиржанов спорным судейским решением проиграл в первом же бою на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку, сообщает Zakon.kz.

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На стадии 1/8 финала в весовой категории до 63,5 кг Темиржанов раздельным решением судей уступил местному боксеру Руслану Рустамову. Любопытно, что после объявления победителем Рустамова, азербайджанец победоносно поднял руку Темиржанова.

Стоит отметить, что в третьем раунде Серик Темиржанов отправил своего оппонента в нокдаун. Однако в этом же раунде рефери снял с нашего спортсмена один балл.

22 марта четыре казахстанских боксера завершили свои бои победой в турнире Shotsikas-2024 в Литве.