Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский боксер Серик Темиржанов против азербайджанца Руслана Рустамова – итоги боя

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 06:54 Фото: Instagram/serik_temirzhan
Серебряный призер чемпионата мира – 2021 Серик Темиржанов спорным судейским решением проиграл в первом же бою на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

На стадии 1/8 финала в весовой категории до 63,5 кг Темиржанов раздельным решением судей уступил местному боксеру Руслану Рустамову. Любопытно, что после объявления победителем Рустамова, азербайджанец победоносно поднял руку Темиржанова.

Стоит отметить, что в третьем раунде Серик Темиржанов отправил своего оппонента в нокдаун. Однако в этом же раунде рефери снял с нашего спортсмена один балл.

22 марта четыре казахстанских боксера завершили свои бои победой в турнире Shotsikas-2024 в Литве.

Читайте также

Футбол
Билеты на футбольный матч сборных Грузии и Греции были распроданы менее чем за шесть часов
Казахстанец завоевал &quot;серебро&quot; на турнире по настольному теннису в Бейруте
Казахстанец завоевал "серебро" на турнире по настольному теннису в Бейруте
Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Алия Абди
Азербайджан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 25 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
дождь
В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение
Число погибших при теракте в московском &quot;Крокус сити холле&quot; достигло 137
Число погибших при теракте в московском "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: