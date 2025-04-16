Казахстан обошел Узбекистан в боксе на топовом турнире

На международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь" в Баку (Азербайджан) прошли финальные бои у мужчин, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, "золото" для Казахстана выиграли Баглан Кенжебек (до 54 кг) и Нурбек Мурсал (до 71 кг).

Серебряным призером стал Санжарали Бегалиев (до 75 кг). Бронзовые медали завоевали Нургиса Турабеков (до 48 кг), Жандаулет Сарсенбаев (до 54 кг), Ерхан Турдан (до 57 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг), Асылхан Кошербай (до 67 кг) и Даурен Мамыр (до 86 кг).

Сборная Узбекистана завершила турнир с 1 золотой, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Единственную золотую медаль в составе соседей выиграл этнический казах Саят Ильясов (до 63,5 кг).

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