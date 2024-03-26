Кому достанутся три последние путевки на Евро-2024
Фото: Olimpbet
Финальные игры квалификации – в коэффициентах Olimpbet.
Евро-2024. Квалификация. Путь С. Грузия – Греция. 26 марта, 22:00 (время Астаны)
Обе сборные вполне ожидаемо выиграли свои полуфинальные стыковые матчи. Грузия одержала победу над Люксембургом 2:0, а Греция разгромила Казахстан со счетом 5:0.
"Эллины" изначально считались главными фаворитами в борьбе за путевку на Евро-2024 в квалификационном пути С. А мощно проведенная встреча с казахстанцами только утвердила их в этом статусе.
Правда, у кавказской команды будет весьма существенное преимущество в виде своего поля и жаркой поддержки родных трибун. Но еще более важным подспорьем для коллектива Вилли Саньоля можно считать возвращение в состав главной звезды сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.
Действующий чемпион итальянской Серии А в составе "Наполи" пропускал матч с Люксембургом из-за перебора желтых карточек в отборочном турнире, и это заметно отразилось на атакующем потенциале его команды. Но против Греции ему уже ничто не должно помешать сыграть.
Впрочем, все эти приведенные аргументы не влияют на мнение экспертов Olimpbet, которые считают, что шансы гостей на выход в финальную часть континентального первенства заметно выше, чем у хозяев: П1 – 3.39, Х – 3.09, П2 – 2.34.
А сам матч на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси букмекером №1 в Казахстане ожидается "низовым": Тот (2.5) М – 1.53, Б – 2.51.
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Фото: Olimpbet
Путь В. Украина – Исландия. 27 марта, 00:45
Украинцы были невероятно близки к поражению в полуфинале квалификации. Команда Сергея Реброва проигрывала в гостях сборной Боснии и Герцеговины вплоть до 85-й минуты. Однако вышедший на замену Роман Яремчук отметился голом и результативной передачей, что позволило "жовто-блакитным" одержать волевую победу над боснийцами.
Решающую битву за право сыграть на Евро-2024 Украина проведет против Исландии, которая оставила за бортом турнира Израиль. Их встреча проходила на арене имени Ференца Пушкаша в Будапеште, и вроде бы итоговый результат 4:1 в пользу "викингов" должен говорить об их тотальном превосходстве.
Однако на деле островитянам также пришлось отыгрываться по ходу матча, а при счете 2:1 в их пользу соперник не реализовал пенальти. При этом третий и четвертый голы исландцы забивали уже тогда, когда противник остался в меньшинстве.
Встреча Украина – Исландия тоже пройдет на нейтральном поле, на этот раз в польском Вроцлаве. Но, несмотря на то, что "желто-синие" будут считаться хозяевами лишь формально, аналитики Olimpbet видят в них безоговорочных фаворитов сражения со скандинавами: П1 – 1.52, Х – 4.17, П2 – 6.76.
При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что забить удастся только одной из команд: ОЗ: да – 2.24, ОЗ: нет – 1.64.
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Фото: Olimpbet
Путь А. Уэльс – Польша. 27 марта, 00:45
Пока на польской территории путевку на Евро-2024 между собой будут оспаривать Украина с Исландией, сами "белые орлы" сразятся с валлийскими "драконами" в их логове.
Сборная Уэльса примет команду Польши в Кардиффе. На этом же стадионе несколькими днями ранее британцы разгромили в полуфинальном стыковом матче финнов – 4:1. Поляки же еще более уверенно разобрались с эстонцами – 5:1.
Пожалуй, свое поле можно считать главным преимуществом валлийцев в предстоящем матче. Но вряд ли единственным. Сейчас сборная Уэльса выглядит намного более сбалансированной и высококлассной командой, чем польская, несмотря на наличие в ее составе такой звезды мирового масштаба, как Роберт Левандовски.
При всем уважении к заслугам 35-летнего форварда "Барселоны", лучшие годы его карьеры уже позади. Об этом красноречиво свидетельствует статистика нападающего в отборочном цикле Евро-2024, в течение которого он смог поразить только ворота сборных Фарерских островов и Молдовы.
В общем, эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у "драконов" шансы поехать на континентальное первенство значительно выше, чем у "белых орлов": П1 – 2.59, Х – 3.09, П2 – 2.99.
А вот что касается гола Левандовски, то букмекер №1 в Казахстане оценивает его вероятность довольно высоко, кэфом 2.6.
Пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.
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