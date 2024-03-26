Кому достанутся три последние путевки на Евро-2024

Финальные игры квалификации – в коэффициентах Olimpbet.

Евро-2024. Квалификация. Путь С. Грузия – Греция. 26 марта, 22:00 (время Астаны)





Обе сборные вполне ожидаемо выиграли свои полуфинальные стыковые матчи. Грузия одержала победу над Люксембургом 2:0, а Греция разгромила Казахстан со счетом 5:0.





"Эллины" изначально считались главными фаворитами в борьбе за путевку на Евро-2024 в квалификационном пути С. А мощно проведенная встреча с казахстанцами только утвердила их в этом статусе.





Правда, у кавказской команды будет весьма существенное преимущество в виде своего поля и жаркой поддержки родных трибун. Но еще более важным подспорьем для коллектива Вилли Саньоля можно считать возвращение в состав главной звезды сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.





Действующий чемпион итальянской Серии А в составе "Наполи" пропускал матч с Люксембургом из-за перебора желтых карточек в отборочном турнире, и это заметно отразилось на атакующем потенциале его команды. Но против Греции ему уже ничто не должно помешать сыграть.









А сам матч на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси букмекером №1 в Казахстане ожидается "низовым": Тот (2.5) М – 1.53, Б – 2.51.





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Путь В. Украина – Исландия. 27 марта, 00:45

Украинцы были невероятно близки к поражению в полуфинале квалификации. Команда Сергея Реброва проигрывала в гостях сборной Боснии и Герцеговины вплоть до 85-й минуты. Однако вышедший на замену Роман Яремчук отметился голом и результативной передачей, что позволило "жовто-блакитным" одержать волевую победу над боснийцами.





Решающую битву за право сыграть на Евро-2024 Украина проведет против Исландии, которая оставила за бортом турнира Израиль. Их встреча проходила на арене имени Ференца Пушкаша в Будапеште, и вроде бы итоговый результат 4:1 в пользу "викингов" должен говорить об их тотальном превосходстве.





Однако на деле островитянам также пришлось отыгрываться по ходу матча, а при счете 2:1 в их пользу соперник не реализовал пенальти. При этом третий и четвертый голы исландцы забивали уже тогда, когда противник остался в меньшинстве.





Встреча Украина – Исландия тоже пройдет на нейтральном поле, на этот раз в польском Вроцлаве. Но, несмотря на то, что "желто-синие" будут считаться хозяевами лишь формально, аналитики Olimpbet видят в них безоговорочных фаворитов сражения со скандинавами: П1 – 1.52, Х – 4.17, П2 – 6.76.





При этом самый популярный букмекер страны склоняется к тому, что забить удастся только одной из команд: ОЗ: да – 2.24, ОЗ: нет – 1.64.





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Путь А. Уэльс – Польша. 27 марта, 00:45

Пока на польской территории путевку на Евро-2024 между собой будут оспаривать Украина с Исландией, сами "белые орлы" сразятся с валлийскими "драконами" в их логове.





Сборная Уэльса примет команду Польши в Кардиффе. На этом же стадионе несколькими днями ранее британцы разгромили в полуфинальном стыковом матче финнов – 4:1. Поляки же еще более уверенно разобрались с эстонцами – 5:1.





Пожалуй, свое поле можно считать главным преимуществом валлийцев в предстоящем матче. Но вряд ли единственным. Сейчас сборная Уэльса выглядит намного более сбалансированной и высококлассной командой, чем польская, несмотря на наличие в ее составе такой звезды мирового масштаба, как Роберт Левандовски.





При всем уважении к заслугам 35-летнего форварда "Барселоны", лучшие годы его карьеры уже позади. Об этом красноречиво свидетельствует статистика нападающего в отборочном цикле Евро-2024, в течение которого он смог поразить только ворота сборных Фарерских островов и Молдовы.









А вот что касается гола Левандовски, то букмекер №1 в Казахстане оценивает его вероятность довольно высоко, кэфом 2.6.





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