Кому достанутся последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Атлетико" (Испания) – "Интер" (Италия). 14 марта, 01:00 (время Астаны)

Исход миланской встречи в пользу "Интера" решил единственный гол в исполнении Марко Арнаутовича. Вышедший на замену австрийский форвард смог отличиться незадолго до финального свистка. Это притом, что хозяева нанесли по воротам Яна Облака 19 ударов!

Комфортного преимущества в счете "нерадзурри" добиться не удалось. Поэтому в Мадрид итальянцы отправляются без какой-либо гарантии выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Да и как можно заранее быть уверенным в успехе, если тебе противостоит такой серьезный соперник, как "Атлетико"!



