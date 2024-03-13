Кому достанутся последние путевки в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: Olimbet
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"Атлетико" (Испания) – "Интер" (Италия). 14 марта, 01:00 (время Астаны)
Исход миланской встречи в пользу "Интера" решил единственный гол в исполнении Марко Арнаутовича. Вышедший на замену австрийский форвард смог отличиться незадолго до финального свистка. Это притом, что хозяева нанесли по воротам Яна Облака 19 ударов!
Комфортного преимущества в счете "нерадзурри" добиться не удалось. Поэтому в Мадрид итальянцы отправляются без какой-либо гарантии выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Да и как можно заранее быть уверенным в успехе, если тебе противостоит такой серьезный соперник, как "Атлетико"!
В текущем розыгрыше ЛЧ "матрасники" выиграли все три домашних матча. Так почему бы им не продлить эту удачную для себя серию в противостоянии с "Интером"? Тем более миланцы небезупречны в гостях, на групповом этапе турнира они одержали всего одну выездную победу.
Правда, некоторые опасения у болельщиков "Атлетико" может вызывать результат последней игры мадридцев в испанском первенстве. В ней столичная команда сенсационно уступила стоящему на вылет из Примеры "Кадису" со счетом 0:2.
Впрочем, нельзя исключать вероятности того, что хитрый лис Диего Симеоне намеренно вводит в заблуждение своего менее опытного коллегу Симоне Индзаги перед ответной битвой. Но вот травма лидера нападения "индейцев" Антуана Гризманна – проблема, которую не замаскировать.
Как бы то ни было, эксперты Olimpbet все равно считают шансы "черно-синих" на преодоление первого раунда плей-офф Лиги чемпионов намного выше: проход "Атлетико" – 3.8, проход "Интера" – 1.27.
Что касается матча в Мадриде, то в нем букмекер № 1 в Казахстане явного фаворита не видит, отдавая незначительное предпочтение гостям: П1 – 2.86, Х – 3.35, П2 – 2.52.
А вот по угловым самый популярный букмекер страны ожидает серьезное превосходство хозяев: П1 – 1.63, Х – 9.5, П2 – 2.8.
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Фото: Olimbet
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСВ (Нидерланды). 14 марта, 01:00
"Шмели" могли ужалить своего соперника намного больнее на его территории. "Боруссия" довольно быстро открыла счет в эйндховенском матче и полностью контролировала ход игры до перерыва, создавая один опасный момент за другим.
Но, не сумев закрепить преимущество, во втором тайме дортмундцы упустили инициативу, а с ней и победу. В концовке встречи ПСВ и вовсе мог лишить гостей даже ничейного результата, но хозяева тоже были весьма расточительны в атаке.
Счет 1:1 вроде бы дает некоторые преференции немцам. Однако не такие серьезные, чтобы для выхода в четвертьфинал рассчитывать исключительно на сохранение добытого результата.
Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что вице-чемпион Германии будет искать счастье в атаке: "Боруссия" (1.5) бол – 1.81, отдавая хозяевам заметное предпочтение в ответной игре: П1 – 2.12, Х – 3.84, П2 – 3.2.
По угловым самый надежный букмекер Казахстана также видит фаворитом представителя Бундеслиги: П1 – 1.77, Х – 9, П2 – 2.5.
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