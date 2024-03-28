Врач сборной России по футболу спас сотрудницу аэропорта в Бразилии

Врач молодежной футбольной сборной России (U-21) Иван Агапов сохранил жизнь сотруднице аэропорта бразильского Сан‑Паулу, у которой случился приступ эпилепсии, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Sovsport, неприятный случай произошел в воздушном порту Сан-Паулу, когда российские молодые футболисты возвращалась из турне по Уругваю.



Во время пересадки один из менеджеров сборной заметил, что сотруднице паспортного контроля, которая сканировала документы, стало плохо. Пассажир срочно позвал на помощь врача команды Ивана Агапова.

Врач сразу догадался, что у женщины случился приступ эпилепсии, и моментально перевернул ее на бок, как принято в таких случаях.



Местные медики прибыли на место ЧП через 10 минут. Все это время врач российской сборной находился рядом с девушкой, которая впоследствии пришла в сознание.

Таких случаев в истории спорта очень много, когда врачи или сами атлеты приходили на помощь в самый нужный момент. Одним из ярких примеров можно привести недавний поступок легендарного бойца UFC Марка Коулмана, который вынес родителей из горящего дома, а сам попал в реанимацию.

Или можно вспомнить очень тяжелую ситуацию с нашим боксером Айдосом Ербосынулы, который после боя попал в кому, а затем благодаря американским врачам удачно вылечился.