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Общество

Нападение в аэропорту Алматы: пострадавшей сотруднице окажут помощь

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 17:21 Фото: pexels
Пострадавшей сотруднице аэропорта Алматы поможет психолог. Администрация аэропорта окажет ей всю необходимую дальнейшую помощь, сообщает Zakon.kz.

О помощи для своей работницы сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Утром 7 марта мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы. Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) он подошел в зону предполетного досмотра.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Обезвредил его один из провожающих. Президент Казахстана отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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