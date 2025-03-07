Нападение в аэропорту Алматы: пострадавшей сотруднице окажут помощь
Фото: pexels
Пострадавшей сотруднице аэропорта Алматы поможет психолог. Администрация аэропорта окажет ей всю необходимую дальнейшую помощь, сообщает Zakon.kz.
О помощи для своей работницы сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.
Утром 7 марта мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы. Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) он подошел в зону предполетного досмотра.
Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.
Обезвредил его один из провожающих. Президент Казахстана отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.
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